Muere Tony Low, figura histórica de la televisión y radio en Honduras

Medellín, Colombia.- Milciades Antonio Longas Zapata, conocido popularmente como Tony Low, falleció el viernes 13 de febrero de 2026 en Medellín, Colombia, a los 93 años de edad.
La noticia fue confirmada por su hijo, Fredy Alberto Bolívar, luego de que el comunicador permaneciera hospitalizado en su ciudad natal.
Aunque nació en Colombia, Tony Low dejó una profunda huella en los medios de comunicación de Honduras, país donde residió por más de 45 años y desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional.
Figura emblemática de la televisión
Durante las décadas de los años 70, 80 y 90 se consolidó como uno de los animadores, presentadores y productores más reconocidos de la televisión nacional.
Su estilo cercano y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en referente de una etapa que muchos recuerdan como la “época de oro” de la pantalla chica en Honduras.
Impulsor del arte y la cultura
Tony Low también fue un activo promotor cultural. Impulsó a artistas emergentes y abrió espacios para talentos locales que no contaban con oportunidades en los principales medios de comunicación.
Además de su trabajo en televisión, destacó como locutor de radio y cantante. Grabó temas como “Nostalgia catracha”, “Campanadas” y “Cariño de siempre”, piezas que forman parte de su legado artístico.
En 2013, a los 80 años, decidió retirarse de la vida pública y regresar a Colombia para residir junto a sus hijos y nietos.
Su fallecimiento ha generado múltiples muestras de condolencias en la comunidad artística y periodística hondureña, donde es recordado como una figura clave en la historia de la televisión nacional.