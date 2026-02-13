¡Se termina la espera! Cristiano Ronaldo toma decisión luego de estar en huelga en Arabia

Al Hasa, Arabia Saudita.- El jugador portugués Cristiano Ronaldo vuelve a la lista de convocados por Jorge Jesus para el choque del Al Nassr ante Al Fateh.

CR7 se había declarado en huelga contra el Fondo de Inversión Público (PIF) de Arabia Saudita en señal de protesta por el fichaje de su ex compañero Karim Benzemá por Al Hilal y no estuvo en los dos últimos juegos de su club.

Ahora fue visto viajando con el resto de sus compañeros para el partido que corresponde a la jornada 22 de la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr, mantuvo su pulso contra la liga de Arabia Saudí y por dos fechas consecutivas. El portugués entendía que la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF) perjudica a su club, el Al Nassr.

A 39 goles de cumplir su objetivo de alcanzar los 1.000 antes de terminar su carrera, Cristiano sumó dos encuentros consecutivos sin aparecer en las convocatorias del Al Nassr.

El goleador cumplió 41 años y para alcanzar ese reto aún dispone de un mínimo de 16 encuentros oficiales con su club antes de finalizar el curso y de cinco choques con Portugal (dos amistosos y tres de la fase de grupos del Mundial) si es convocado por su seleccionador, Roberto Martínez.

Ahora se alista para aparecer con Al Nassr para la visita ante Al Fateh y de conseguir un triunfo se acercaría al líder Al Hilal, quien tiene 53 y quedaría a uno. El partido es este sábado a las 11:30 AM hora hondureña.