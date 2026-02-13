¡Ganador de finales! El nuevo DT que entra en el radas para tomar las riendas de Honduras

San Pedro Sula, Honduras- El director de selecciones, el español Francis Hernández y la Federación de Fútbol de Honduras, se encuentran en la cuenta regresiva para elegir al nuevo técnico de la Bicolor en el proceso 2026-2030.

Francis Hernández tiene la autonomía en la decisión y desean que todo quede definido para la primera semana de marzo, a más tardar. Se quiere jugar un partido en la fecha FIFA del próximo mes, que será del 23 al 31.

"Tenemos varias (opciones), porque lo estamos tratando de elegir el mejor profesional y personal. Lógicamente tratando de comunicarnos con ellos, conectarnos y explicarles lo que queremos nosotros con el proyecto y el perfil que venga tiene que entender a la perfección. Es decir, trabajo colaborativo, muchas cuestiones que van a relacionarse con esto", dijo Francis Hernández la semana anterior.

En el interior de la Federación de Fútbol de Honduras existen alrededor de cinco nombres de técnicos que llenan los requisitos y se encuentran en la parte de entrevistas, diálogos y muchos detalles valiosos.

Dos nombres salieron a la luz como candidatos, el español Jesús Casas y el argentino Pedro Troglio. Y ahora hay un tercero, el último en conocerse.

El madrileño Jesús Casas, de 52 años, exjugador de origen madrileño formado en el Cádiz. Y siendo asistente técnico en el Watford inglés en 2018 y luego en la selección de España hasta 2022.

Luego fue elegido para dirigir a la selección de Irak desde el 2022 hasta el 2025, siendo su máxima oportunidad desde que eligió ser técnico profesional. En 2023 ganó la Copa de Naciones del Golfo y actualmente está libre.

Mientras que Pedro Troglio, ganador de 8 títulos de primera división y uno a nivel de Concacaf con el Olimpia, se encuentra al frente de Banfield en la primera división de Argentina.

Su conocimiento del fútbol de Honduras lo tiene como opción real desde hace varios años, pero sin tener un acercamiento directo para ocupar el puesto de seleccionador.

EL ÚLTIMO EN SUMARSE A LA LISTA

Francis Hernández lo conoce muy bien porque trabajaron juntos en la Real Federación Española de Fútbol durante el exitoso final en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 donde obtuvieron la medalla de oro a nivel Sub-23.

El español Santi Denia está en el radar de la Selección de Honduras, así lo conoció Diario El Heraldo. Tratándose además de un entrenador que tiene una línea de trabajo con el director de selecciones.

Conocimientos, ideas y manejo de grupos, factores claves para Santi Denia. El técnico también conquistó la Eurocopa Sub-17 en 2017 y Eurocopa Sub-19 en 2019. Tuvo un paso corto en el Atlético de Madrid en LaLiga en 2009.

Como futbolista se abrió camino en el Albacete Balompié y con el Atlético de Madrid vivió sus mejores momentos en la cancha ganando LaLiga y Copa del Rey, ambas en 1996. Su retiro fue con Albacete en la temporada 2006-07.

Santi Denia se encuentra como agente libre luego de su salida a finales de noviembre del 2025 del Al-Shahaniya, club de la primera división de Qatar.