Estados Unidos agradece captura de extraditable buscado por asesinato de una niña

Washington, Estados Unidos.- La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa agradeció este viernes a las autoridades hondureñas por la detención de Mario Roberto Flores, alias 'Alexis Flores', reclamado por la Justicia estadounidense bajo acusaciones de secuestro, abuso sexual y asesinato de una niña hace más de 25 años.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) incluyó en 2017 a Flores en su lista de los 10 criminales más buscados y ofreció una recompensa de 250,000 dólares por información sobre su paradero.

La legación diplomática subrayó en redes sociales que la captura fue posible gracias a la labor de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) hondureña, con el apoyo del FBI y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).