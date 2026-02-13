Jessaelys, hija de Daddy Yankee, anuncia embarazo: "Este bebé es una promesa de Dios"

San Juan, Puerto Rico.- Jessaelys, la hija menor del cantante Daddy Yankee, compartió en redes sociales que está esperando un hijo junto a su esposo Carlos Olmo.
Fue a través de su cuenta de Instagram que la influencer puertorriqueña compartió un emotivo video mostrando su avanzado estado de embarazo.
Jessaelys compartió que su bebé nacerá en agosto de 2026. "Un poquito de ti y un poquito de mí", escribió en la publicación.
Luego en los comentarios confesó que esperó un tiempo en hacer el anuncio luego de haber perdido un bebé en septiembre de 2025, un mes antes de contraer matrimonio.
La también creadora aseguró que la llegada de su bebé es una promesa de Dios y una bendición en su vida.
"Estamos demasiado felices de por fin compartir esto con ustedes. Esperamos el momento correcto para hacerlo, porque queríamos asegurarnos de que nuestro bebé estuviera bien y saludable. Después de la pérdida que vivimos en septiembre, decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo", comenzó diciendo.
"Hoy podemos decirlo con alegría: vamos a ser papás. Este bebé es una promesa de Dios, y una nueva bendición en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo que apenas comienza... los amamos", añadió.