Jessaelys, hija de Daddy Yankee, anuncia embarazo: "Este bebé es una promesa de Dios"

San Juan, Puerto Rico.- Jessaelys, la hija menor del cantante Daddy Yankee, compartió en redes sociales que está esperando un hijo junto a su esposo Carlos Olmo.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la influencer puertorriqueña compartió un emotivo video mostrando su avanzado estado de embarazo.

Jessaelys compartió que su bebé nacerá en agosto de 2026. "Un poquito de ti y un poquito de mí", escribió en la publicación.