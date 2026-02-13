Presentan requerimiento fiscal contra dos presuntos miembros de la MS-13

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados en un búnker subterráneo localizado en una zona montañosa de Omoa, en Cortés, al norte de Honduras, donde se decomisó una considerable cantidad de droga y armamento.

Los imputados fueron identificados como Roberto Edith Peraza Paz y Reamond Anuar Hernández Gómez, detenidos por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Ambos enfrentan cargos por tráfico de drogas agravado, depósito de armas y municiones agravado, asociación para delinquir y uso indebido de uniformes policiales y militares.

El operativo fue dirigido por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la ATIC, que logró ubicar y desmantelar el búnker en la comunidad de Vida Nueva, una zona de difícil acceso situada a unos 25 kilómetros del casco urbano de Omoa. En la operación se contó con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y binomios caninos.

Durante el allanamiento se decomisaron 40 paquetes de marihuana, 14 chalecos, cinco pasamontañas, 35 placas balísticas, 12 armas cortas y 15 fusiles.

Además, se incautaron nueve cargadores para armas cortas, 37 cargadores para armas largas, dos juegos de aros de presión, tres pierneras y un maletín con municiones de distintos calibres.

De acuerdo con la Fiscalía, la acción guarda relación con una megaoperación antidroga ejecutada recientemente por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, en la que se decomisaron cargamentos de droga, armas e indumentaria policial.