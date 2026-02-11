Capturan a extraditable acusado por Estados Unidos por asesinato, secuestro y abuso de un menor de 5 años

Lempira, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a un hondureño con solicitud de extradición por una corte de Pensilvania, en Estados Unidos, por los delitos de asesinato, secuestro, agresión sexual a una menor de cinco años.
El extraditable detenido fue identificado como Mario Roberto Flores Mejía, alias de “Alexis Flores”, “Alex Contreras” y “Carlos”, quien se encontraba escondido en una montaña en Lepaera, Lempira.
En 2007 el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) catalogó a Flores Mejía como uno de los 10 criminales más buscados. Se ofrecía una recompensa de 250 mil dólares a quien brindara información que ayudara con su captura.
Los cargos que se le imputan al hondureño detenido son secuestro y asesinato de una menor de edad de cinco años, hecho que ocurrió el 29 de julio de 2000.
El cadáver de la menor fue encontrado envuelto en bolsas el 3 de agosto, cinco días después del crimen. Los reportes policiales detallan que la menor presentaba signos de abuso sexual.