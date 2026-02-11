  1. Inicio
Capturan a extraditable acusado por Estados Unidos por asesinato, secuestro y abuso de un menor de 5 años

El hondureño estuvo prófugo por más de 25 años de la justicia, permanecía escondido en una montaña de Lempira; era uno de los 10 más buscados por el FBI

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 11:19
Mario Roberto Flores Mejía tenía 25 años prófugo de la justicia de Estados Unidos.

Foto: X/Ministerio Público

Lempira, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a un hondureño con solicitud de extradición por una corte de Pensilvania, en Estados Unidos, por los delitos de asesinato, secuestro, agresión sexual a una menor de cinco años.

El extraditable detenido fue identificado como Mario Roberto Flores Mejía, alias de “Alexis Flores”, “Alex Contreras” y “Carlos”, quien se encontraba escondido en una montaña en Lepaera, Lempira.

En 2007 el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) catalogó a Flores Mejía como uno de los 10 criminales más buscados. Se ofrecía una recompensa de 250 mil dólares a quien brindara información que ayudara con su captura.

Los cargos que se le imputan al hondureño detenido son secuestro y asesinato de una menor de edad de cinco años, hecho que ocurrió el 29 de julio de 2000.

El cadáver de la menor fue encontrado envuelto en bolsas el 3 de agosto, cinco días después del crimen. Los reportes policiales detallan que la menor presentaba signos de abuso sexual.

