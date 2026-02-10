  1. Inicio
América vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite Concacaf Champions Cup en directo

Los albos intentarán remontar luego de que en el juego de ida de la semana pasada cayeran 1-2 en casa ante los mexicanos

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 14:25
El América luce favorito gracias a su plantel abundante en figuras sudamericanas.

 Fotos: Alex Pérez / EL HERALDO.

Ciudad de México, México.- El América del fútbol mexicano buscará este miércoles confirmar su jerarquía como uno de los dos equipos más ganadores en la historia de la Copa de Campeones de la Concacaf, ante el Olimpia de Honduras.

Las Águilas, dirigidas por el brasileño André Jardine, recibirán mañana al equipo del estratega uruguayo Eduardo Espinel en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Con sus figuras y un invitado especial: Olimpia viajó a México para enfrentar al América en Concacaf

El conjunto de la capital mexicana, que ha ganado en siete ocasiones este certamen, máxima cantidad junto con Cruz Azul, intentará redondear una victoria luego de que en el juego de ida de la semana pasada superó a los centroamericanos por 1-2.

El América luce favorito gracias a su plantel abundante en figuras sudamericanas.

Cuenta con los seleccionados uruguayos Sebastián Cáceres, líder de su defensa, y Brian Rodríguez, referente ofensivo en el 11 titular.

El colombiano Cristian Borja, desde la lateral, es otra de las armas ofensivas, gracias a su velocidad y despliegue físico para sumarse al frente, junto al chileno Víctor Dávila y el colombiano Raúl Zúñiga.

Olimpia intentará la remontada impulsado por sus líderes, el guardameta Edrick Menjívar, el central uruguayo Facundo Queiroz y los centrocampistas Jorge Álvarez, encargado de la recuperación, y Edwin Rodríguez, el motor del juego ofensivo.

Otro de los obstáculos con los que tendrá que lidiar el equipo hondureño es con los 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra la Ciudad de México.

Tabla de posiciones Liga Nacional: Real España vence a Marathón y baja a Olimpia de la cima

A lo largo de la historia, el Olimpia ha ganado dos veces la Copa de Campeones de la Concacaf, lo hizo en 1972 y 1988.

Alineaciones probables

América: Ángel Malagón; Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja; Erick Sánchez, Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Henry Martín.

Entrenador: André Jardine.

Olimpia: Edrick Menjívar; Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Kevin Güiti; José Pinto, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez; Agustín Mulet, Jorge Benguché, Clinton Bennett.

Entrenador: Eduardo Espinel.

Datos del partido

Árbitro: Por designar.

Hora: 7:00 PM.

Estadio: Ciudad de los Deportes de Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

Transmite: ESPN y Disney+

