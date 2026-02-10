América vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite Concacaf Champions Cup en directo

Las Águilas, dirigidas por el brasileño André Jardine , recibirán mañana al equipo del estratega uruguayo Eduardo Espinel en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Ciudad de México, México.- El América del fútbol mexicano buscará este miércoles confirmar su jerarquía como uno de los dos equipos más ganadores en la historia de la Copa de Campeones de la Concacaf , ante el Olimpia de Honduras.

El conjunto de la capital mexicana, que ha ganado en siete ocasiones este certamen, máxima cantidad junto con Cruz Azul, intentará redondear una victoria luego de que en el juego de ida de la semana pasada superó a los centroamericanos por 1-2.

El América luce favorito gracias a su plantel abundante en figuras sudamericanas.

Cuenta con los seleccionados uruguayos Sebastián Cáceres, líder de su defensa, y Brian Rodríguez, referente ofensivo en el 11 titular.

El colombiano Cristian Borja, desde la lateral, es otra de las armas ofensivas, gracias a su velocidad y despliegue físico para sumarse al frente, junto al chileno Víctor Dávila y el colombiano Raúl Zúñiga.

Olimpia intentará la remontada impulsado por sus líderes, el guardameta Edrick Menjívar, el central uruguayo Facundo Queiroz y los centrocampistas Jorge Álvarez, encargado de la recuperación, y Edwin Rodríguez, el motor del juego ofensivo.

Otro de los obstáculos con los que tendrá que lidiar el equipo hondureño es con los 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra la Ciudad de México.