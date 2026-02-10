CPH lamenta la muerte del periodista René Orlando Gavarrete

Tegucigalpa, Honduras.-El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), capítulo Noroccidental, lamentó el fallecimiento del periodista René Orlando Gavarrete Moreno, ocurrido este martes 10 de febrero, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

El pronunciamiento oficial detalla que Gavarrete Moreno fue miembro activo del CPH desde el 30 de enero de 1996. Durante su trayectoria dentro del gremio ocupó el cargo de tesorero en juntas directivas tanto regionales como centrales en distintos períodos, contribuyendo al fortalecimiento institucional de la organización.

El gremio destacó además su labor en el periodismo escrito, desempeñado en diversos medios de comunicación y salas de redacción, así como su papel como catedrático universitario, desde donde formó a múltiples generaciones de comunicadores sociales.