Estadio más grande del mundo: el impresionante recinto que construirá Vietnam

Así será el estadio más grande del mundo que estará listo en el 2028 en el continente asiático

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 13:14
1 de 10

¡Impresionante! Vietnam ha anunciado la construcción de un lujoso estadio que se convertirá en el más grande del mundo. ¿De cuánto será su capacidad y cuánto costará? Esto se sabe.

Foto: Cortesía redes
2 de 10

El estadio se planifica construir en la ciudad de Hanoi, la capital de Vietnam. Conocida por su arquitectura de siglos de antigüedad y su rica cultura con influencias de Francia, China y el Sudeste Asiático.

Foto: Cortesía redes
3 de 10

Será el estadio de fútbol más grande del mundo, llamado Trong Dong y ubicado en Hanoi.

 Foto: Cortesía redes
4 de 10

Se espera que el estadio tenga capacidad para 135,000 personas y contará con el techo retráctil más grande del mundo.

Foto: Cortesía redes
5 de 10

El recinto estará terminado en agosto de 2028. La construcción será sede de una variedad de deportes, incluido el fútbol.

Foto: Cortesía redes
6 de 10

El estadio pasará a ser el más grande del mundo y superará la capacidad del Estadio Narendra Modi en India, que tiene capacidad para 132,000 asientos.

Foto: Cortesía redes
7 de 10

El estadio superará los estándares de la FIFA y calificará para albergar eventos como la Copa del Mundo.

 Foto: Cortesía redes
8 de 10

El diseño está inspirado en el tambor Dong Son, un monumento de la antigua civilización vietnamita.

 Foto: Cortesía redes
9 de 10

Su forma recuerda al dong son, un tambor icónico de la cultura vietnamita. Además, en una de las imágenes publicadas en la web oficial del proyecto se puede ver otro estadio de gran capacidad a escasos metros.

 Foto: Cortesía redes
10 de 10

Junto al estadio se construirá un complejo para albergar varios deportes y el proyecto costará aproximadamente 38 mil millones de dólares.

 Foto: Cortesía redes
