Estadio más grande del mundo: el impresionante recinto que construirá Vietnam

¡Impresionante! Vietnam ha anunciado la construcción de un lujoso estadio que se convertirá en el más grande del mundo. ¿De cuánto será su capacidad y cuánto costará? Esto se sabe.
El estadio se planifica construir en la ciudad de Hanoi, la capital de Vietnam. Conocida por su arquitectura de siglos de antigüedad y su rica cultura con influencias de Francia, China y el Sudeste Asiático.
Será el estadio de fútbol más grande del mundo, llamado Trong Dong y ubicado en Hanoi.
Se espera que el estadio tenga capacidad para 135,000 personas y contará con el techo retráctil más grande del mundo.
El recinto estará terminado en agosto de 2028. La construcción será sede de una variedad de deportes, incluido el fútbol.
El estadio pasará a ser el más grande del mundo y superará la capacidad del Estadio Narendra Modi en India, que tiene capacidad para 132,000 asientos.
El estadio superará los estándares de la FIFA y calificará para albergar eventos como la Copa del Mundo.
El diseño está inspirado en el tambor Dong Son, un monumento de la antigua civilización vietnamita.
Su forma recuerda al dong son, un tambor icónico de la cultura vietnamita. Además, en una de las imágenes publicadas en la web oficial del proyecto se puede ver otro estadio de gran capacidad a escasos metros.
Junto al estadio se construirá un complejo para albergar varios deportes y el proyecto costará aproximadamente 38 mil millones de dólares.