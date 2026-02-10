Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia

Rambo de León es uno de los exjugadores hondureños más queridos y aquí te mostramos su vida de lujo durante su "prime" en Italia.
Te mostramos las mejores fotos de la lujosa vida que llevó el exfutbolista considerado una leyenda en el fútbol hondureño.
Rambo de León llegó a Italia en 2001 después de su paso por Olimpia. Su primer club en el viejo continente fue Reggina en donde comenzó a ganar mucha fama por sus actuaciones.
Con tres ascensos a la Serie A en equipos como Reggina, Parma y Genova, Rambo se ganó el respecto, admiración y esto le permitió llevar una vida de lujos en Italia ¡era una estrella!
Rambo’ de León disfrutó del fútbol y sus recompensas: autos de lujo, ropa de marca y relojes exclusivos.
A continuación te presentamos algunos lujos que se dio el exjugador hondureño que ahora es entrenador en academias de fútbol.
Allá por el 2005 durante su etapa en el Reggina Rambo de León conducía el auto del momento para las estrellas del fútbol, un Mercedes-Benz SLK 200 K. En ese momento su precio rondaba los 37 mil euros.
Rambo de León solía llegar a las concentraciones de la Selección de Honduras con lo mejores "oufits". Acá se le puede observar con una faja Louis Vuittony un bolso Coach.
Rambo de León siempre fue de buen gusto para vestir con las mejores marcas.
Sus lentes no podían faltar con su peculiar estilo y una cartera personal de diseñador.
Rambo de León no escatimaba en gastos cuando se trataba de verse y oler bien.
La vida de estrella de Rambo de León en Italia le permitió comer en restaurantes gourmets.
Después de muchos años en Europa, cuando retornó a Honduras, Rambo de León de dejó crecer el cabello y siempre lo mantenía bien con su estilista personal.
Antes de cada partido el futbolista solía ir a salón para verse bien en las cámaras.
En el 2009 se hizo viral esta fotografía de Rambo de León celebrando la clasificación de Honduras al Mundial 2010.
Lo que resultó viral fue la marca de ropa interior que usaba el '10' de la H: Dolce&Gabbana
Hace un año le consultaron a Rambo por los autos que conducía en Italia, él respondió: "Cada año cambiaba de auto, desde Toyota hasta la marca imaginable"
"En Italia tuve varios; por el estándar y la clase de plus que se le da al jugador, allá se les da del Porshe al Mercedes, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Land Rover, Maserati, esos son clases de niveles"
Además, recordó el auto que siempre quiso tener: "Yo porque allá es así, yo quería tener un Toyota Célica, pero no existía. Nunca me sentí superior a los demás"
No todo fue gasto para Rambo de León, el exfutbolista también era solidario y contribuía con los niños y familiares.
En el 2011 cuando Rambo de León llegó a Motagua tras su paso por el Shandong Luneng de China, solía llegar con una Hummer H3 a los entrenamientos.
Así era el interior de la Hummer H3 que solía conducir Rambo de León.
Rambo de León llegando en su Hummer H3 en color negro.
Julio César de León tenía una colección de autos y entre ellos, también un BMW Z4 convertible que sacó de su garaje cuando iba a los entrenamientos de Platense.
Lamentablemente con este auto sufrió un accidente hace unos años atrás.
Después de una vida de lujos, Rambo de León ha asegurado en entrevistas que vive una vida tranquilo, consciente que en su momento que tuvo fortuna ayudó a su familia. Sin embargo, la vida cambió y ahora sus días son muy distintos.