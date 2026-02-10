  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia

Rambo disfrutó del fútbol y sus recompensas: autos de lujo, ropa de marca y relojes exclusivos

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 08:47
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
1 de 26

Rambo de León es uno de los exjugadores hondureños más queridos y aquí te mostramos su vida de lujo durante su "prime" en Italia.

Fotos: Neptali Romero / EL HERALDO.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
2 de 26

Te mostramos las mejores fotos de la lujosa vida que llevó el exfutbolista considerado una leyenda en el fútbol hondureño.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
3 de 26

Rambo de León llegó a Italia en 2001 después de su paso por Olimpia. Su primer club en el viejo continente fue Reggina en donde comenzó a ganar mucha fama por sus actuaciones.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
4 de 26

Con tres ascensos a la Serie A en equipos como Reggina, Parma y Genova, Rambo se ganó el respecto, admiración y esto le permitió llevar una vida de lujos en Italia ¡era una estrella!
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
5 de 26

Rambo’ de León disfrutó del fútbol y sus recompensas: autos de lujo, ropa de marca y relojes exclusivos.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
6 de 26

A continuación te presentamos algunos lujos que se dio el exjugador hondureño que ahora es entrenador en academias de fútbol.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
7 de 26

Allá por el 2005 durante su etapa en el Reggina Rambo de León conducía el auto del momento para las estrellas del fútbol, un Mercedes-Benz SLK 200 K. En ese momento su precio rondaba los 37 mil euros.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
8 de 26

Rambo de León solía llegar a las concentraciones de la Selección de Honduras con lo mejores "oufits". Acá se le puede observar con una faja Louis Vuittony un bolso Coach.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
9 de 26

Rambo de León siempre fue de buen gusto para vestir con las mejores marcas.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
10 de 26

Sus lentes no podían faltar con su peculiar estilo y una cartera personal de diseñador.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
11 de 26

Rambo de León no escatimaba en gastos cuando se trataba de verse y oler bien.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
12 de 26

La vida de estrella de Rambo de León en Italia le permitió comer en restaurantes gourmets.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
13 de 26

Después de muchos años en Europa, cuando retornó a Honduras, Rambo de León de dejó crecer el cabello y siempre lo mantenía bien con su estilista personal.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
14 de 26

Antes de cada partido el futbolista solía ir a salón para verse bien en las cámaras.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
15 de 26

En el 2009 se hizo viral esta fotografía de Rambo de León celebrando la clasificación de Honduras al Mundial 2010.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
16 de 26

Lo que resultó viral fue la marca de ropa interior que usaba el '10' de la H: Dolce&Gabbana
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
17 de 26

Hace un año le consultaron a Rambo por los autos que conducía en Italia, él respondió: "Cada año cambiaba de auto, desde Toyota hasta la marca imaginable"
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
18 de 26

"En Italia tuve varios; por el estándar y la clase de plus que se le da al jugador, allá se les da del Porshe al Mercedes, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Land Rover, Maserati, esos son clases de niveles"
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
19 de 26

Además, recordó el auto que siempre quiso tener: "Yo porque allá es así, yo quería tener un Toyota Célica, pero no existía. Nunca me sentí superior a los demás"
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
20 de 26

No todo fue gasto para Rambo de León, el exfutbolista también era solidario y contribuía con los niños y familiares.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
21 de 26

En el 2011 cuando Rambo de León llegó a Motagua tras su paso por el Shandong Luneng de China, solía llegar con una Hummer H3 a los entrenamientos.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
22 de 26

Así era el interior de la Hummer H3 que solía conducir Rambo de León.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
23 de 26

Rambo de León llegando en su Hummer H3 en color negro.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
24 de 26

Julio César de León tenía una colección de autos y entre ellos, también un BMW Z4 convertible que sacó de su garaje cuando iba a los entrenamientos de Platense.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
25 de 26

Lamentablemente con este auto sufrió un accidente hace unos años atrás.
Autos de lujo y excentricidades: Así era la vida de Rambo de León en su mejor momento en Italia
26 de 26

Después de una vida de lujos, Rambo de León ha asegurado en entrevistas que vive una vida tranquilo, consciente que en su momento que tuvo fortuna ayudó a su familia. Sin embargo, la vida cambió y ahora sus días son muy distintos.
Cargar más fotos