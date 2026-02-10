  1. Inicio
Jürgen Klopp y las condiciones que ha puesto para dirigir al Real Madrid; dos referentes se irían

En las últimas horas se habrían filtrado las peticiones de Jürgen Klopp a la directiva del Real Madrid para dirigir al club

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 07:41
1 de 10

En las últimas horas se revelaron condiciones que habría puesto Jürgen Klopp para dirigir al Real Madrid. Dos referentes se irían y los fichajes también estarán presentes.

Foto creada con IA ChatGPT
2 de 10

Jürgen Klopp dejó de ser el director técnico del Liverpool FC al finalizar la temporada 2023-2024, tras casi nueve años en el cargo. El anuncio oficial de su salida se realizó el 26 de enero de 2024. Desde ese momento no dirige.

Foto: Cortesía redes
3 de 10

La continuidad de Álvaro Arbeloa no es segura, DT español que llegó tras la salida de Xabi Alonso. En Madrid se ha dicho que Arbeloa es interino mientras se elige al nuevo DT.

Foto: Cortesía redes Real Madrid
4 de 10

Real Madrid quedó eliminado en Copa del Rey ante Albacete de segunda y eso agravó la crisis. Estos son los cambios que podrían darse en el conjunto blanco.

Foto: Cortesía redes Real Madrid
5 de 10

Reportes indican que uno de los jugadores que no tendría la confianza de Klopp es Jude Bellingham. El inglés podría ser una venta importante.

Foto: Cortesía redes Real Madrid
6 de 10

Otro jugador que no querría Klopp es el francés Eduardo Camavinga. De momento solo se ha indicado que el inglés y el francés se irían en caso que Klopp arribe al Madrid.

Foto: Cortesía redes Real Madrid
7 de 10

El DT alemán también habría pedido el regreso del brasileño Endrick en caso que finalmente dirija al Real Madrid la siguiente campaña.

Foto: Cortesía redes
8 de 10

Uno de los pedidos que habría hecho el alemán es la llegada de dos nuevos defensas centrales.

Foto: Cortesía redes
9 de 10

A su vez, la llegada de dos nuevos centrocampistas y uno de los nombres que ha sonado es el argentino Enzo Fernández.

Foto: Cortesía redes
10 de 10

Hace unas semanas, Klopp dijo a AFP: “Estoy en un punto de mi vida en el que estoy completamente satisfecho con mi situación. No quiero estar en ningún otro sitio”. Sin embargo, contó que puede llegar a cambiar de opinión en algún momento.

 Foto: Cortesía redes
