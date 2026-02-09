Con sus figuras y un invitado especial: Olimpia viajó a México para enfrentar al América en Concacaf

Olimpia dejó suelo catracho y viajó a México para enfrentar al América por la Concacaf Champions Cup. Las mejores postales que dejó la salida del león.
El Club Deportivo Olimpia arribó este lunes en horas de la tarde al Aeropuerto Internacional Palmerola previo a viajar a México.
Los Albos enfrentarán este próximo miércoles al América por el juego de vuelta en la primera fase de la Concacaf Champions Cup.
En la ida, el Olimpia cayó por marcador de 1-2 y ahora viaja con una pesada loza a la Ciudad de México.
El técnico Eduardo Espinel encabezó la delegación del equipo Merengue, que se mostró positiva a pocas horas de tocar suelo norteamericano.
Edrick Menjívar será uno de los titulares ante las Águilas y se muestra listo para el vibrante compromiso de Concacaf.
Jorge Álvarez es otras de las figuras de Olimpia y en el juego de ida anotó un golazo que puso de pie a la afición en el estadio Nacional.
Yustin Arboleda será una de las opciones para Espinel en el ataque del equipo catracho.
Los jugadores de Olimpia fueron solicitados por la afición y no dudaron en brindarles la oportunidades de regalarles una foto.
Altos directivos del club, entre ellos Osman Madrid, estarán en México siguiendo de cerca los movimientos de los jugadores.
Edwin Rodríguez será otro de los futbolistas que saldrán en el 11 inicial en busca de la remontada ante América.
Los extranjeros son los llamados a marcar la diferencia en el equipo Merengue.
Para clasificar a la siguiente fase, Olimpia deberá vencer a los mexicanos por dos goles de diferencia.
El optimismo reinó en los jugadores del Rey de Copas.
El actual campeón de la hazaña ya sabe lo que es jugar este tipo de partidos de exigencia.
En horas de la madrugada estará llegando la delegación de Olimpia a México.