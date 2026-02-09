  1. Inicio
Premundial Concacaf Sub-17: Goleadas 26-0 y 12-0; Honduras cerca de la Copa del Mundo

En este Premundial Sub17 una selección ha recibido 38 goles en tan solo dos encuentros

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 16:06
Actualmente se desarrolla el Premundial Sub-17 de Concacaf y estas son las novedades que se han registrado. Goleadas 26-0 y 12-0; Honduras se acerca a la Copa del Mundo que será en Qatar.

Fotos: Cortesía Concacaf / El Heraldo
La Sub-17 de Honduras derrotó 4-2 a Guyana y se queda a un paso de lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2026. Con este resultado, es Honduras ahora es líder del Grupo H con tres unidades, mismas que tiene Guyana (ya no tiene partidos), pero la 'H' está con +2 y los sudamericanos -1. Ahora la mini 'H' se enfrentarán ante Bermudas el próximo miércoles 11 a las 7:00 PM en el estadio Morazán, donde la 'H' tendrá que sellar el pase al Mundial de Qatar 2026. Le basta un empate para clasificarse.

 Foto: Neptalí Romero - El Heraldo
Bermudas (izquierda) tiene 0 puntos. Surinam era el otro del grupo pero no se presentó por problemas entre sus jugadores. Bermudas cayó en su primer juego ante Guyana, ahora se medirá vs Honduras.

Foto: Cortesía Concacaf
México es líder del único grupo que son de 5 selecciones. Los aztecas acumulan seis unidades, mismos que Barbados y tres más que Trinidad y Tobago. A los mexicanos les falta enfrentarse a ambas selecciones y si logra sacar sus victorias podrá conseguir su boleto.

 Foto: Cortesía Concacaf
En el caso del grupo F, Cuba va invicta con seis puntos, enfrentará a Belice (la peor del grupo y depende de sí mismo para ir al Mundial. Los cubanos dieron la sorpresa al derrotar 2-1 e El Salvador.

Foto: Cortesía Concacaf
En el grupo G la lucha es entre Canadá y Jamaica que se medirán en la última fecha y ambos con seis puntos. Los canadienses han ganado sus juegos 3-0 y 5-1.

Foto: Cortesía Concacaf
En ese mismo sector, Jamaica ganó 3-0 su primer encuentro y 12-0 a Islas Cayman. El cotejo definitivo ante Canadá será el 11 de febrero.

Foto: Cortesía Concacaf
Costa Rica dio el batacazo ya que le endosó un 26-0 a Islas Vírgenes Británicas y 9-0 a Islas Turcas y Caicos. En este mismo sector el combinado de Puerto Rico ganó 12-0 a Islas Vírgenes Británicas; puertorriqueños y ticos pelearán el boleto. Islas Vírgenes Británicas en dos juegos ha encajado ¡38 goles!

 Foto: Cortesía Concacaf
En el grupo B el favorito es Panamá que ganó sus juegos 6-1 y 6-0. El juego clave será en la última fecha vs Nicaragua que ganaron sus partidos 3-0 y 7-1.

Foto: Cortesía Concacaf
En el sector C la pelea en entre Guatemala y Haití. Los chapines ganaron sus dos primeros juegos 2-0 y 7-0 mientras Haití lo hizo 5-1 y 4-0. En el grupo E el favorito es EE UU que peleará el boleto ante República Dominicana, los estadounidenses han ganado 8-0 y 10-0 y dominicanos 5-0 y 10-0.

Foto: Cortesía Concacaf
