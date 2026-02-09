Premundial Concacaf Sub-17: Goleadas 26-0 y 12-0; Honduras cerca de la Copa del Mundo

La Sub-17 de Honduras derrotó 4-2 a Guyana y se queda a un paso de lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2026. Con este resultado, es Honduras ahora es líder del Grupo H con tres unidades, mismas que tiene Guyana (ya no tiene partidos), pero la 'H' está con +2 y los sudamericanos -1. Ahora la mini 'H' se enfrentarán ante Bermudas el próximo miércoles 11 a las 7:00 PM en el estadio Morazán, donde la 'H' tendrá que sellar el pase al Mundial de Qatar 2026. Le basta un empate para clasificarse.