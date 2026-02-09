Premundial Concacaf Sub-17: Goleadas 26-0 y 12-0; Honduras cerca de la Copa del Mundo

Actualmente se desarrolla el Premundial Sub-17 de Concacaf y estas son las novedades que se han registrado. Goleadas 26-0 y 12-0; Honduras se acerca a la Copa del Mundo que será en Qatar.
La Sub-17 de Honduras derrotó 4-2 a Guyana y se queda a un paso de lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2026. Con este resultado, es Honduras ahora es líder del Grupo H con tres unidades, mismas que tiene Guyana (ya no tiene partidos), pero la 'H' está con +2 y los sudamericanos -1. Ahora la mini 'H' se enfrentarán ante Bermudas el próximo miércoles 11 a las 7:00 PM en el estadio Morazán, donde la 'H' tendrá que sellar el pase al Mundial de Qatar 2026. Le basta un empate para clasificarse.
Bermudas (izquierda) tiene 0 puntos. Surinam era el otro del grupo pero no se presentó por problemas entre sus jugadores. Bermudas cayó en su primer juego ante Guyana, ahora se medirá vs Honduras.
México es líder del único grupo que son de 5 selecciones. Los aztecas acumulan seis unidades, mismos que Barbados y tres más que Trinidad y Tobago. A los mexicanos les falta enfrentarse a ambas selecciones y si logra sacar sus victorias podrá conseguir su boleto.
En el caso del grupo F, Cuba va invicta con seis puntos, enfrentará a Belice (la peor del grupo y depende de sí mismo para ir al Mundial. Los cubanos dieron la sorpresa al derrotar 2-1 e El Salvador.
En el grupo G la lucha es entre Canadá y Jamaica que se medirán en la última fecha y ambos con seis puntos. Los canadienses han ganado sus juegos 3-0 y 5-1.
En ese mismo sector, Jamaica ganó 3-0 su primer encuentro y 12-0 a Islas Cayman. El cotejo definitivo ante Canadá será el 11 de febrero.
Costa Rica dio el batacazo ya que le endosó un 26-0 a Islas Vírgenes Británicas y 9-0 a Islas Turcas y Caicos. En este mismo sector el combinado de Puerto Rico ganó 12-0 a Islas Vírgenes Británicas; puertorriqueños y ticos pelearán el boleto. Islas Vírgenes Británicas en dos juegos ha encajado ¡38 goles!
En el grupo B el favorito es Panamá que ganó sus juegos 6-1 y 6-0. El juego clave será en la última fecha vs Nicaragua que ganaron sus partidos 3-0 y 7-1.
En el sector C la pelea en entre Guatemala y Haití. Los chapines ganaron sus dos primeros juegos 2-0 y 7-0 mientras Haití lo hizo 5-1 y 4-0. En el grupo E el favorito es EE UU que peleará el boleto ante República Dominicana, los estadounidenses han ganado 8-0 y 10-0 y dominicanos 5-0 y 10-0.