Muere René Orlando Gavarrete, referente del periodismo y la docencia en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El periodismo hondureño y el ámbito académico se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido periodista y docente René Orlando Gavarrete, deceso ocurrido la mañana de este martes 10 de febrero. La repentina muerte de Gavarrete ha generado en ambo gremios, donde fue ampliamente reconocido por su ética profesional, vocación formadora y compromiso con la excelencia periodística. El comunicador salió a caminar cuando sufrió un infarto fulminante que le provocó la muerte. La noticia se propagó rápidamente entre periodistas, estudiantes y exalumnos que lo recuerdan como un maestro ejemplar y un profesional íntegro.

René Orlando Gavarrete dedicó más de una década al ejercicio del periodismo en medios de gran relevancia nacional, entre ellos Diario LA PRENSA y Diario El Heraldo, donde se desempeñó como reportero, redactor, editor y jefe de redacción. En cada una de estas funciones dejó una huella marcada por el rigor informativo, la capacidad interpretativa y el respeto a los principios del oficio. Nacido el 29 de octubre de 1969, Gavarrete fue egresado de la Escuela Normal Mixta Santa Bárbara. Aunque se formó inicialmente como maestro de educación primaria, encontró en el periodismo su verdadera vocación, a la que dedicó más de 24 años en el ámbito universitario, formando a nuevas generaciones de comunicadores. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Desde 2016 se desempeñaba como catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), donde impartía asignaturas fundamentales como Informativo, Interpretativo y Opinión. “Se trata de guiar el carácter y el conocimiento de muchos jóvenes; en el periodismo esa responsabilidad es aún mayor”, expresó en una ocasión al referirse a su labor docente. Asimismo, solía señalar que cada clase representaba un compromiso renovado con sus estudiantes y con la profesión. Su método de enseñanza se basaba en vincular la teoría académica con el ejercicio cotidiano del periodismo, buscando que los alumnos comprendieran la realidad desde una perspectiva crítica y ética. Esta visión dejó una marca profunda en quienes pasaron por sus aulas.

Además de su labor académica, René Gavarrete tuvo una participación activa en el gremio periodístico, ocupando cargos directivos en el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y manteniendo una constante defensa de la dignidad profesional.