Colegio de Periodistas pide respeto a comunicadores en inicio de gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) envió un mensaje al nuevo presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, en el que le deseó éxitos en su gestión y le exhortó a garantizar el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información. A través de un pronunciamiento, el gremio periodístico manifestó su confianza en que el nuevo mandatario, “con la humanidad que le caracteriza”, velará por el respeto a estos derechos fundamentales, indispensables para la democracia y la transparencia en el país.

Asimismo, el CPH hizo un llamado respetuoso a las nuevas autoridades gubernamentales para que se brinde un trato justo y digno a los periodistas, a fin de que puedan ejercer su labor con profesionalismo y sin restricciones.

"Hacemos un llamado respetuoso a las nuevas autoridades del país, a brindar un trato justo y digno a todos nuestros colegas, a fin de que puedan ejercer con profesionalismo la labor periodística", señala la institución a través de un comunicado. En el mensaje, el Colegio de Periodistas también abogó para que las personas que asuman la comunicación estatal sean profesionales de la comunicación, con experiencia y vínculo directo con los medios, de manera que los mensajes oficiales se transmitan con la claridad que requiere la nación. Finalmente, el gremio instó al Gobierno a respetar la estabilidad laboral de los periodistas que laboran en oficinas de comunicación y relaciones públicas del Estado, señalando que, ante cualquier proceso de reestructuración, deben garantizarse plenamente los derechos de los comunicadores.

