Luis Abinader felicita a Nasry Asfura por su juramentación como presidente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó al presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, por su juramentación realizada la mañana del pasado martes 27 de enero en las instalaciones del Congreso Nacional (CN).
A través de un mensaje público, Abinader expresó sus mejores deseos al nuevo mandatario hondureño y reafirmó el compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
“Felicito al amigo presidente Tito Asfura por su juramentación como presidente de Honduras. Le envío un saludo fraterno y mis mejores deseos de éxito”, aseguró Abinader a través de su cuenta en la red social X.
Asimismo, agregó que tiene “la convicción de que trabajaremos juntos para fortalecer la amistad, la cooperación y el bienestar de nuestros pueblos hermanos”.
Las felicitaciones del mandatario dominicano se suman a los mensajes enviados por distintos líderes de la región tras la toma de posesión de Asfura, quien inició oficialmente su mandato para el período 2026-2030.
La juramentación de Asfura se desarrolló de manera distinta a lo acostumbrado en administraciones anteriores, ya que no incluyó espectáculos culturales ni artísticos, ni un evento multitudinario en el Estadio Nacional.
Por el contrario, el acto fue breve y sobrio, realizado dentro del hemiciclo legislativo. El presidente incluso sorprendió al salir a recorrer la plaza La Merced, donde saludó a los simpatizantes que acudieron a acompañarlo durante la ceremonia.