Luis Abinader felicita a Nasry Asfura por su juramentación como presidente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó al presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, por su juramentación realizada la mañana del pasado martes 27 de enero en las instalaciones del Congreso Nacional (CN).

A través de un mensaje público, Abinader expresó sus mejores deseos al nuevo mandatario hondureño y reafirmó el compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

“Felicito al amigo presidente Tito Asfura por su juramentación como presidente de Honduras. Le envío un saludo fraterno y mis mejores deseos de éxito”, aseguró Abinader a través de su cuenta en la red social X.