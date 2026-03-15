Michael B. Jordan gana el premio a mejor actor en los Premios Oscar 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.-El actor estadounidense Michael B. Jordan fue galardonado con el Premio Oscar 2026 a mejor actor durante la 98.ª edición de los premios de la Academia, celebrada el 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.
El reconocimiento llegó gracias a su destacada actuación en la película Sinners, dirigida por Ryan Coogler.
En el filme, Jordan interpreta un doble papel como los hermanos gemelos Smoke y Stack Moore, personajes que enfrentan una amenaza sobrenatural en un club musical durante la década de 1930.
Su actuación fue ampliamente elogiada y se convirtió en uno de los factores clave para que la película obtuviera múltiples nominaciones en los premios de la Academia.
La categoría de mejor actor fue una de las más competitivas de la ceremonia. Jordan superó a importantes contendientes como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Wagner Moura.