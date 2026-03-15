Michael B. Jordan gana el premio a mejor actor en los Premios Oscar 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.-El actor estadounidense Michael B. Jordan fue galardonado con el Premio Oscar 2026 a mejor actor durante la 98.ª edición de los premios de la Academia, celebrada el 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

El reconocimiento llegó gracias a su destacada actuación en la película Sinners, dirigida por Ryan Coogler.

En el filme, Jordan interpreta un doble papel como los hermanos gemelos Smoke y Stack Moore, personajes que enfrentan una amenaza sobrenatural en un club musical durante la década de 1930.