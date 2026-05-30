El corrido hondureño "Tortillas" llegó al TikTok oficial de la Juventus; su creador reacciona

Tegucigalpa, Honduras.- "La Juventus usó mi canción", dijo Dean Andrew con la cara de quien acaba de ver algo que no termina de encajar con la realidad. El video reacción del artista hondureño circuló con la misma velocidad que el clip que lo provocó. Todo partió de una publicación en la cuenta oficial de la Juventus en TikTok. El club italiano compartió un video mostrando diferentes momentos de convivencia entre los jugadores. De fondo, inconfundible, sonaba "Tortillas". El audio que durante semanas había dominado los teléfonos de miles de hondureños ahora acompañaba el contenido de uno de los clubes más reconocidos del planeta.

La publicación llamó de inmediato la atención de usuarios hondureños, quienes inundaron la sección de comentarios al descubrir que una producción nacida en Honduras formaba parte del contenido de uno de los gigantes del fútbol europeo. El apartado se convirtió en algo parecido a una celebración nacional improvisada: "Ese audio es de mi cerro", escribió uno. "Ese audio es de mi monte", respondió otro.

"Honduras está de moda", "Honduras in the house", "Arriba la H", "ENTOJEE representando la H", "Se ganaron el amor de un país", "Siiuuu Honduras in the House" y "La Juventus sí entiende la vibra" se apilaban en los comentarios del club italiano como si la cuenta hubiera sido tomada temporalmente por media Honduras.

Alguien resumió el momento con una frase que mezclaba orgullo genuino y cierto asombro: "Momentos con más aura que la Juventus usando una canción de mi país." Y casi como conclusión colectiva, alguien escribió simplemente: "Chunde conquistando". Pero la reacción que más pesó fue la del propio autor. Dean Andrew grabó el momento y lo compartió. En shock, sin terminar de procesarlo, soltó la frase: "La Juventus usó mi canción." No como declaración ni como reclamo, sino con la voz de alguien que se pellizca para asegurarse de que lo que ve es real. Vale entender lo que ocurrió técnicamente, porque eso no le resta mérito a nada. En TikTok, cualquier usuario —incluyendo cuentas institucionales de grandes organizaciones— puede seleccionar un audio que ya circula en la plataforma y añadirlo a su propio contenido sin que eso implique un acuerdo formal con el artista. La Juventus hizo exactamente eso: eligió el audio que en ese momento tenía millones de reproducciones acumuladas y lo puso de fondo en su clip.

Fue el algoritmo y el buen oído de alguien en el equipo de redes sociales del club. Pero que ese audio haya sido el de un hondureño de 22 años dice algo sobre hasta dónde llegó "Tortillas" antes incluso de existir como sencillo oficial..

¿Quién es Dean Andrew?