¿Quién escribió la carta de despedida? Así habrían intentado ocultar asesinato de director en SPS

Entre las evidencias encontradas tras la muerte del director Víctor Fiallos, un elemento en particular ha captado la atención de los investigadores: una supuesta carta de despedida hallada dentro de la oficina donde fue encontrado sin vida.
En un principio, el escrito parecía respaldar la versión de que el educador había tomado la decisión de quitarse la vida. Sin embargo, las pesquisas realizadas durante las horas siguientes llevaron a las autoridades a cuestionar esa hipótesis.
Con el avance de la investigación, la Policía comenzó a considerar que la nota podría formar parte de un montaje elaborado para encubrir un crimen.
El caso tomó un giro definitivo cuando los análisis forenses descartaron que la muerte correspondiera a un suicidio y establecieron que se trató de un homicidio.
El comisionado policial Juan Sabillón informó que todo lo encontrado en la escena forma parte de los indicios que están siendo examinados por los equipos de investigación.
Según las autoridades, existen elementos que hacen presumir que el escrito no habría sido elaborado por la víctima, sino por quienes participaron en el hecho.
La presunta carta apareció junto a otros objetos localizados dentro de la oficina del Instituto Polivalente Brisas del Valle, en Cofradía, donde ocurrió el crimen.
Para los investigadores, determinar el origen del mensaje podría convertirse en una pieza clave para reconstruir los momentos previos a la muerte del director.
Paralelamente, Medicina Forense estableció que la víctima presentaba indicios de haber sido atacada con arma blanca, hallazgo que terminó de derrumbar la versión inicial.
Los agentes de la DPI continúan analizando evidencias físicas, entrevistas y otros elementos obtenidos durante las diligencias para identificar a los responsables.
La muerte del docente provocó dolor entre alumnos, padres de familia y compañeros de trabajo, quienes aún intentan comprender lo ocurrido.
Mientras la investigación avanza, la incógnita sobre quién escribió la carta y por qué fue dejada en la escena sigue siendo una de las preguntas centrales que buscan responder las autoridades.