"Modificaron la escena": Policía revela cómo fue el crimen de director del Instituto Polivalente de SPS

Lo que en un inicio se manejó como un posible suicidio terminó dando un revés total en la investigación sobre la muerte del director de un centro educativo en Cofradía, San Pedro Sula.
Las autoridades policiales confirmaron que el caso de Víctor Fiallos, hallado sin vida en su oficina del Instituto Polivalente Brisas del Valle, no corresponde a un suicidio como se había planteado preliminarmente.
De acuerdo con el avance de las investigaciones, los primeros indicios forenses cambiaron por completo la línea del caso, apuntando ahora a un hecho violento.
El comisionado de la Policía Nacional, Juan Sabillón, fue quien confirmó públicamente que se trata de un homicidio y no de un suicidio, como se informó en las primeras horas. "estamos en la condición de poder informar que no se trata de un suicidio, sino de un homicidio", señaló.
El oficial detalló que el análisis realizado por Medicina Forense reveló elementos que no coinciden con una muerte autoinfligida.
Según explicó, el cuerpo presentaba lesiones provocadas por arma blanca, lo que refuerza la hipótesis de que el docente fue atacado dentro de su oficina.
Las autoridades también indicaron que la escena del crimen habría sido manipulada para simular un suicidio y desviar la atención de los investigadores. "Hasta el momento, los indicios que se han podido recabar en el escenario del hecho criminal nos indican que los hechores en un principio modificaron la escena para hacernos creer que se trataría de un suicidio", manifestaron.
En ese sentido, se encontró una cuerda y una nota que inicialmente hizo pensar en una autoeliminación, pero que ahora es considerada parte de la alteración de la escena.
La Policía sostiene que dicho escrito no habría sido elaborado por la víctima, sino por los responsables del hecho con la intención de confundir el curso de la investigación.
Mientras tanto, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) continúan con el levantamiento de indicios en el lugar donde ocurrió el crimen.
El objetivo es reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a las personas que participaron en la muerte del director.
Las autoridades reiteraron que la investigación sigue abierta y que se analizarán todas las evidencias hasta lograr la captura de los responsables.