"Modificaron la escena": Policía revela cómo fue el crimen de director del Instituto Polivalente de SPS

Las autoridades también indicaron que la escena del crimen habría sido manipulada para simular un suicidio y desviar la atención de los investigadores. "Hasta el momento, los indicios que se han podido recabar en el escenario del hecho criminal nos indican que los hechores en un principio modificaron la escena para hacernos creer que se trataría de un suicidio", manifestaron.