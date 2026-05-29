Exhumarán a las 20 víctimas de la masacre en Rigores, Colón

Después de que se cumplieran nueve días de la masacre en Rigores, Colón, Honduras, Medicina Forense recibió autorización judicial para proceder con la exhumación de los 20 cuerpos.
La orden de exhumación fue emitida por el Juzgado de Letras Penal de Trujillo y notificada al Ministerio Público. ¿Cuándo iniciará el proceso?
Las autoridades dieron a conocer que los trabajos en el cementerio local comenzarán el próximo lunes 1 de junio.
El procedimiento consiste en la exhumación de los restos para practicarles la autopsia correspondiente en el lugar. Posteriormente, las muestras recolectadas serán trasladadas a los laboratorios criminalísticos de Medicina Forense, donde se determinarán científicamente las causas y formas de muerte.
Una vez finalizado el procedimiento, los resultados serán integrados en un informe técnico que será remitido a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida. Según se dio a conocer, durante el primer día se priorizará la exhumación de tres de los 20 cuerpos, y posteriormente se continuará de forma progresiva con el resto.
Para este procedimiento participará un equipo multidisciplinario integrado por peritos forenses procedentes de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y el departamento de Yoro.
Las víctimas que serán exhumadas respondían a los nombres de José Ramón Argueta Ventura, Gerson Adonay Ramos Paz, Edgar Francisco Hernández Díaz, Santos Trinidad Díaz Suchite, Elder Obeniel Esquivel García y Martín Ramos Mendoza.
También los hermanos Wilmer Vidal Suchite García y Elmer Marín Suchite García; Kelvin Gustavo Cárcamo Canán, Christian Eduardo Galdámez Núñez, Carlos Joel Milla Pineda, Santos Augusto Zelaya Martínez y José Eduardo Miranda Matute.
Asimismo, las hermanas Mirza Yackelin Rodríguez Perdomo, Miriam Janeth Rodríguez Dubón y María Linda Rodríguez Dubón; además de Hilario Cardona Murillo, Edilson Oquelí Gómez Euceda, José Luis Mendoza Rivas y Juan Ángel Ayala.
¿Cómo ocurrió la tragedia? Veinte campesinos fueron acribillados mientras se encontraban en una iglesia improvisada que ellos mismos habían construido dentro de la finca Paso Aguán, cuando sicarios llegaron y les arrebataron la vida.