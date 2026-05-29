  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Exhumarán a las 20 víctimas de la masacre en Rigores, Colón

Tras haber vivido la tragedia de enterrar a sus seres queridos, ahora los familiares de las víctimas se enfrentarán a la exhumación tras notificación del MP. ¿Cuándo iniciará?

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 13:37
Exhumarán a las 20 víctimas de la masacre en Rigores, Colón
1 de 10

Después de que se cumplieran nueve días de la masacre en Rigores, Colón, Honduras, Medicina Forense recibió autorización judicial para proceder con la exhumación de los 20 cuerpos.

 Foto: Agencia EFE
Exhumarán a las 20 víctimas de la masacre en Rigores, Colón
2 de 10

La orden de exhumación fue emitida por el Juzgado de Letras Penal de Trujillo y notificada al Ministerio Público. ¿Cuándo iniciará el proceso?

 Foto: Agencia EFE
Exhumarán a las 20 víctimas de la masacre en Rigores, Colón
3 de 10

Las autoridades dieron a conocer que los trabajos en el cementerio local comenzarán el próximo lunes 1 de junio.

 Foto: Agencia EFE
Exhumarán a las 20 víctimas de la masacre en Rigores, Colón
4 de 10

El procedimiento consiste en la exhumación de los restos para practicarles la autopsia correspondiente en el lugar. Posteriormente, las muestras recolectadas serán trasladadas a los laboratorios criminalísticos de Medicina Forense, donde se determinarán científicamente las causas y formas de muerte.

 Foto: Agencia EFE
Exhumarán a las 20 víctimas de la masacre en Rigores, Colón
5 de 10

Una vez finalizado el procedimiento, los resultados serán integrados en un informe técnico que será remitido a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida. Según se dio a conocer, durante el primer día se priorizará la exhumación de tres de los 20 cuerpos, y posteriormente se continuará de forma progresiva con el resto.

 Foto: Agencia EFE
Exhumarán a las 20 víctimas de la masacre en Rigores, Colón
6 de 10

Para este procedimiento participará un equipo multidisciplinario integrado por peritos forenses procedentes de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y el departamento de Yoro.

 Foto: Agencia EFE
Exhumarán a las 20 víctimas de la masacre en Rigores, Colón
7 de 10

Las víctimas que serán exhumadas respondían a los nombres de José Ramón Argueta Ventura, Gerson Adonay Ramos Paz, Edgar Francisco Hernández Díaz, Santos Trinidad Díaz Suchite, Elder Obeniel Esquivel García y Martín Ramos Mendoza.

 Foto: Agencia EFE
Exhumarán a las 20 víctimas de la masacre en Rigores, Colón
8 de 10

También los hermanos Wilmer Vidal Suchite García y Elmer Marín Suchite García; Kelvin Gustavo Cárcamo Canán, Christian Eduardo Galdámez Núñez, Carlos Joel Milla Pineda, Santos Augusto Zelaya Martínez y José Eduardo Miranda Matute.

 Foto: Agencia EFE
Exhumarán a las 20 víctimas de la masacre en Rigores, Colón
9 de 10

Asimismo, las hermanas Mirza Yackelin Rodríguez Perdomo, Miriam Janeth Rodríguez Dubón y María Linda Rodríguez Dubón; además de Hilario Cardona Murillo, Edilson Oquelí Gómez Euceda, José Luis Mendoza Rivas y Juan Ángel Ayala.

 Foto: Agencia EFE
Exhumarán a las 20 víctimas de la masacre en Rigores, Colón
10 de 10

¿Cómo ocurrió la tragedia? Veinte campesinos fueron acribillados mientras se encontraban en una iglesia improvisada que ellos mismos habían construido dentro de la finca Paso Aguán, cuando sicarios llegaron y les arrebataron la vida.

 Foto: Agencia EFE
Cargar más fotos