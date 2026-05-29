Cámaras los delatan: cuatro sicarios habrían provocado la masacre de tres estudiantes en Yoro

Tras la masacre de tres estudiantes del Instituto Perla del Ulúa en El Progreso, Yoro, las autoridades capturaron a los primeros dos sospechosos del crimen.
Según las autoridades, fueron cuatro allanamientos los que se realizaron en varias zonas de El Progreso, entre ellas la colonia 2 de Marzo y el sector de La Magandí.
Uno de los dos sospechosos capturados por el asesinato de los tres estudiantes en El Progreso, Yoro, evitó brindar declaraciones a la prensa y únicamente respondió con un frío: “Sin comentarios, no sé nada”.
Una fuente de LA PRENSA informó que los detenidos fueron captados por cámaras de seguridad y, además, testigos los habrían identificado como ejecutores del triple crimen.
Tras conocerse los hechos, las autoridades analizaron e investigaron la información y montaron varios allanamientos hasta dar con el paradero de los sospechosos en El Progreso.
Las autoridades informaron que son cuatro los sospechosos del crimen, pero hasta ahora solo han capturado a dos. Los operativos fueron coordinados por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula.
El ataque armado ocurrió en un pasaje de la colonia Suazo Córdova, justo detrás de los muros de la Escuela Jaime Olarte, en el municipio de El Progreso, el pasado martes 26 de mayo. Los tres jovencitos iban a bordo de una moto, uno de ellos le ofreció "jalón" a los otros dos y los supuestos miembros de la Pandilla 18 los habrían confundido y asesinado por error.
Los jóvenes fallecidos fueron identificados como Geral Isaac Padilla Castro, Jonathan Joel Hernández Moreno y Carlos Daniel Vásquez Suazo. Eran alumnos del Instituto Perla del Ulúa.
Las investigaciones preliminares de las autoridades apuntan a que el crimen se debió a una confusión entre estructuras criminales que operan en la zona.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado la identificación de los dos detenidos ni sus edades, y aseguran que las investigaciones continúan.