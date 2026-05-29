Cámaras los delatan: cuatro sicarios habrían provocado la masacre de tres estudiantes en Yoro

El ataque armado ocurrió en un pasaje de la colonia Suazo Córdova, justo detrás de los muros de la Escuela Jaime Olarte, en el municipio de El Progreso, el pasado martes 26 de mayo. Los tres jovencitos iban a bordo de una moto, uno de ellos le ofreció "jalón" a los otros dos y los supuestos miembros de la Pandilla 18 los habrían confundido y asesinado por error.