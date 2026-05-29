  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Pedro Servellón, taxista asesinado por sicarios en moto en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa

Unos cinco impactos de bala recibió el taxista Pedro Rafael Servellón en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa, por parte de dos sicarios que se transportaban a bordo de una motocicleta

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 09:04
Pedro Servellón, taxista asesinado por sicarios en moto en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa
1 de 10

Como Pedro Rafael Servellón Padilla, de 26 años, fue identificado el taxista que murió luego de las graves heridas causadas por sicarios que se transportaban en motocicleta en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa.

 Foto: Redes sociales
Pedro Servellón, taxista asesinado por sicarios en moto en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa
2 de 10

Los sicarios que le quitaron la vida al joven taxista iban a bordo de una motocicleta y fueron captados por cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911.

 Foto: Redes sociales
Pedro Servellón, taxista asesinado por sicarios en moto en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa
3 de 10

Se presume que la persona que conducía la motocicleta era una mujer, por las características que se logran observar en las imágenes: cabello largo, rubio y negro.

 Foto: Redes sociales
Pedro Servellón, taxista asesinado por sicarios en moto en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa
4 de 10

El otro involucrado captado por las cámaras es quien disparó. Este vestía un suéter negro y un casco negro con azul. Hasta el momento, las autoridades no han dado con su paradero.

 Foto: Redes sociales
Pedro Servellón, taxista asesinado por sicarios en moto en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa
5 de 10

El taxista, a cargo de la unidad 0878, fue atacado mientras se encontraba en el punto de taxis y fue trasladado gravemente herido al Hospital Escuela.

 Foto: Redes sociales
Pedro Servellón, taxista asesinado por sicarios en moto en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa
6 de 10

Pedro Rafael Servellón permaneció varias horas en la sala de reanimación del Hospital Escuela, pero alrededor de las 8:00 de la noche del pasado jueves 28 de mayo, las autoridades del centro asistencial confirmaron su fallecimiento.

 Foto: Redes sociales
Pedro Servellón, taxista asesinado por sicarios en moto en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa
7 de 10

Se conoció que al menos cinco impactos de bala recibió la víctima. Las heridas fueron de gravedad y, debido a su estado crítico, los médicos no lograron salvarle la vida.

 Foto: Redes sociales
Pedro Servellón, taxista asesinado por sicarios en moto en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa
8 de 10

La unidad de transporte quedó con varias perforaciones de bala en la parte lateral; incluso, por los impactos, se rompieron los vidrios.

 Foto: Redes sociales
Pedro Servellón, taxista asesinado por sicarios en moto en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa
9 de 10

En la escena del crimen se contabilizaron varios casquillos de bala. Al lugar llegaron miembros de la Policía Nacional.

 Foto: Redes sociales
Pedro Servellón, taxista asesinado por sicarios en moto en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa
10 de 10

El deceso del joven se reportó justo antes de cuando los médicos se preparaban para someterlo a una cirugía. El cuerpo fue trasladado a la morgue.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos