Pedro Servellón, taxista asesinado por sicarios en moto en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa

Como Pedro Rafael Servellón Padilla, de 26 años, fue identificado el taxista que murió luego de las graves heridas causadas por sicarios que se transportaban en motocicleta en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa.
Los sicarios que le quitaron la vida al joven taxista iban a bordo de una motocicleta y fueron captados por cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911.
Se presume que la persona que conducía la motocicleta era una mujer, por las características que se logran observar en las imágenes: cabello largo, rubio y negro.
El otro involucrado captado por las cámaras es quien disparó. Este vestía un suéter negro y un casco negro con azul. Hasta el momento, las autoridades no han dado con su paradero.
El taxista, a cargo de la unidad 0878, fue atacado mientras se encontraba en el punto de taxis y fue trasladado gravemente herido al Hospital Escuela.
Pedro Rafael Servellón permaneció varias horas en la sala de reanimación del Hospital Escuela, pero alrededor de las 8:00 de la noche del pasado jueves 28 de mayo, las autoridades del centro asistencial confirmaron su fallecimiento.
Se conoció que al menos cinco impactos de bala recibió la víctima. Las heridas fueron de gravedad y, debido a su estado crítico, los médicos no lograron salvarle la vida.
La unidad de transporte quedó con varias perforaciones de bala en la parte lateral; incluso, por los impactos, se rompieron los vidrios.
En la escena del crimen se contabilizaron varios casquillos de bala. Al lugar llegaron miembros de la Policía Nacional.
El deceso del joven se reportó justo antes de cuando los médicos se preparaban para someterlo a una cirugía. El cuerpo fue trasladado a la morgue.