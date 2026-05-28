¿Quién era "Mamalicha", el padre del abogado asesinado Fredy Leiva?

Fredy Armando Leiva, conocido como “Mamalicha”, alcanzó notoriedad en el occidente de Honduras desde los años ochenta, cuando comenzó a ser vinculado con redes de contrabando en la frontera con Guatemala.
Las autoridades hondureñas identificaban a “Mamalicha” como un operador con influencia en rutas clandestinas utilizadas para mover ganado, café, vehículos y mercancía ilegal entre Honduras y Guatemala.
Durante años, su nombre apareció ligado a las llamadas “trochas” fronterizas de El Florido, caminos ilegales que permitían el paso de mercancías lejos de los controles estatales.
La figura de “Mamalicha” ganó notoriedad en Copán Ruinas, La Entrada y Santa Rosa de Copán, regiones donde era señalado por investigaciones policiales y reportes judiciales.
Fredy Armando Leiva acumuló varios procesos judiciales relacionados con portación ilegal de armas, homicidios y robo de vehículos, convirtiéndose en un personaje ampliamente conocido por las autoridades.
En 2007 fue enviado a prisión preventiva tras ser vinculado a investigaciones criminales en Copán, mientras fiscales y cuerpos de seguridad seguían documentando sus presuntas operaciones.
Un dictamen médico que señalaba una enfermedad terminal permitió que “Mamalicha” recuperara su libertad, decisión que generó polémica en el occidente del país.
Antes de morir, Leiva residía en una finca ubicada en La Estanzuela, Copán Ruinas, donde llevaba una vida alejada del foco público, aunque seguía siendo vigilado por antecedentes criminales.
El 25 de marzo de 2011, “Mamalicha” fue asesinado en La Entrada, Copán, luego de que hombres armados interceptaran el vehículo en el que viajaba y abrieran fuego contra él.
La muerte de Fredy Armando Leiva nunca fue esclarecida completamente y su historia volvió a tomar relevancia años después, tras el asesinato de uno de sus hijos en Copán, el abogado Fernando Leiva, de 30 años de edad, la noche del miércoles 27 de mayo de 2026.
Para muchos habitantes del occidente hondureño, el nombre de “Mamalicha” quedó asociado a una época marcada por el contrabando, la violencia y el control de rutas ilegales en zonas fronterizas.
A más de una década de su muerte, Fredy Armando Leiva continúa siendo una de las figuras criminales más recordadas en la historia reciente de Copán.