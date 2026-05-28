Cubierto con nailon negro: así hallaron el carro vinculado al crimen de Wilson Medina en SPS

Las autoridades ya localizaron el vehículo que presuntamente fue utilizado en el asesinato de Wilson Medina en San Pedro Sula. El hallazgo se logró mediante el seguimiento de cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Emergencias 911
Wilson Medina murió luego de haber sostenido una discusión con otro conductor en medio del tráfico vehicular. Tras el altercado, intentó huir, pero fue perseguido hasta que le quitaron la vida.
El vehículo localizado por las autoridades y vinculado al crimen es un pick up Toyota 22R color rojo, en el que presuntamente se transportaba el hombre que disparó contra Medina.
De acuerdo con los equipos de investigación, el hallazgo del automóvil fue posible gracias al rastreo realizado mediante las cámaras de seguridad del 911.
El vehículo fue encontrado cubierto con un nailon negro, lo que hace presumir que intentaban ocultarlo para evitar que fuera identificado por las autoridades.
La localización se realizó con apoyo de agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 (UMEP-7) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Hasta el momento, las autoridades no han detallado el lugar exacto donde fue encontrado el automotor ni si existen personas capturadas por el crimen del hombre de 45 años.
Wilson Medina se dirigía hacia su trabajo en una ferretería luego de haber visitado a su madre, como acostumbraba hacerlo cada mañana.
El crimen ocurrió en la colonia Guadalupe de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras. Las investigaciones preliminares indican que el hecho se originó tras una discusión relacionada con tráfico vehicular en el sector de Las Brisas. “Producto de esta pelea, uno de los conductores habría arremetido en perjuicio de otro ciudadano, causándole la muerte con arma de fuego”, señalaron las autoridades en el informe inicial.
Según testigos, minutos antes del ataque se produjo un enfrentamiento verbal entre Medina y el conductor de otro vehículo. Después de la discusión, el sospechoso presuntamente comenzó a perseguirlo hasta dispararle en reiteradas ocasiones. Las placa del vehículo encontrado era Ps31LLB.