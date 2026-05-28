Cubierto con nailon negro: así hallaron el carro vinculado al crimen de Wilson Medina en SPS

El crimen ocurrió en la colonia Guadalupe de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras. Las investigaciones preliminares indican que el hecho se originó tras una discusión relacionada con tráfico vehicular en el sector de Las Brisas. “Producto de esta pelea, uno de los conductores habría arremetido en perjuicio de otro ciudadano, causándole la muerte con arma de fuego”, señalaron las autoridades en el informe inicial.