Rostros: ellos son los ahogados en El Cajón al revisar jaulas de pesca, ¿qué sucedió?

Tres jóvenes murieron ahogados la tarde del 27 de mayo en la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como El Cajón, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés. ¿Quiénes son y qué fue lo que sucedió?
Una fuente dijo a EL HERALDO que las tres personas se electrocutaron dentro de una jaula de peces.
La fuente afirmó que, aparentemente, no se cumplieron los protocolos para operaciones de buceo en jaulas flotantes.
Los tres ciudadanos realizaban labores para una empresa acuícola que se dedica al cultivo de tilapia.
Una de las víctimas responde al nombre de Benigno Emanuel Matute de 20 años.
José Raúl Ulloa es la otra víctima, persona de 25 años que fue rescatado por la noche el 27 de mayo.
Jackson Andonie Chavarría Sandoval de 23 años es la tercera víctima en El Cajón. Familiares indicaron que era de la aldea Coninca en Santa Cruz de Yojoa.
Las primeras versiones indicaron que la tragedia en El Cajón se registró debido a la tormenta que originó el volcamiento de la lancha mientras realizaban labores en las peceras.
La empresa Regal Springs informó que "se ha iniciado una investigación interna de inmediato. Estamos cooperando plenamente con las autoridades pertinentes, incluida la policía, y también hemos contratado a un experto internacional independiente en auditoría forense subacuática de Estados Unidos para que realice una revisión externa del incidente".