Discutió por un problema vial y lo persiguieron hasta matarlo: crimen de Wilson Medina en SPS

Como Wilson Enrique Medina Almendares, de 45 años de edad, fue identificado el hombre asesinado en la avenida Junior de San Pedro Sula, a inmediaciones de la colonia Guadalupe de San Pedro Sula.
El crimen ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana de este jueves. Según se conoció, Wilson tenía la costumbre de visitar a su madre temprano, desayunar con ella y posteriormente dirigirse a su trabajo.
Wilson laboraba en una ferretería y, antes de que le quitaran la vida, se dirigía hacia el lugar donde se ganaba el sustento diario. La víctima quedó tendida a un costado de su vehículo, un Kia turismo color rojo vino con placas HAJ-9685.
Testigos en la zona aseguraron que minutos antes del crimen se produjo un altercado vial entre los involucrados, situación que habría desencadenado la tragedia.
De forma preliminar, se maneja que, tras discutir con otro conductor, este comenzó a perseguirlo. Mientras intentaba salvar su vida, le disparaban en reiteradas ocasiones.
El vehículo de la víctima presentaba varios impactos de bala. Además, se conoció que Wilson intentó bajarse y huir corriendo, pero fue alcanzado por los disparos.
El cuerpo quedó justamente junto a la puerta del conductor. Hasta el momento se desconoce cuántas heridas de arma de fuego sufrió y, aunque intentaron auxiliarlo, ya no presentaba signos vitales.
Rápidamente, elementos de la Policía Nacional llegaron a acordonar la escena del crimen para recopilar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.
“Era un buen padre, responsable, muy trabajador y que se desvivía por su hija”, expresó un compañero de trabajo, quien lamentó lo ocurrido.
Una de las hipótesis preliminares es que Wilson también portaba un arma de fuego y que habría intentado utilizarla para defenderse.