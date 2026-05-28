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Discutió por un problema vial y lo persiguieron hasta matarlo: crimen de Wilson Medina en SPS

Tras haber tenido un altercado vial, un conductor persiguió a Wilson Medina cuando regresaba de visitar a su madre y terminó quitándole la vida en SPS

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 14:49
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Como Wilson Enrique Medina Almendares, de 45 años de edad, fue identificado el hombre asesinado en la avenida Junior de San Pedro Sula, a inmediaciones de la colonia Guadalupe de San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía
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El crimen ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana de este jueves. Según se conoció, Wilson tenía la costumbre de visitar a su madre temprano, desayunar con ella y posteriormente dirigirse a su trabajo.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
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Wilson laboraba en una ferretería y, antes de que le quitaran la vida, se dirigía hacia el lugar donde se ganaba el sustento diario. La víctima quedó tendida a un costado de su vehículo, un Kia turismo color rojo vino con placas HAJ-9685.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
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Testigos en la zona aseguraron que minutos antes del crimen se produjo un altercado vial entre los involucrados, situación que habría desencadenado la tragedia.

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De forma preliminar, se maneja que, tras discutir con otro conductor, este comenzó a perseguirlo. Mientras intentaba salvar su vida, le disparaban en reiteradas ocasiones.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
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El vehículo de la víctima presentaba varios impactos de bala. Además, se conoció que Wilson intentó bajarse y huir corriendo, pero fue alcanzado por los disparos.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
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El cuerpo quedó justamente junto a la puerta del conductor. Hasta el momento se desconoce cuántas heridas de arma de fuego sufrió y, aunque intentaron auxiliarlo, ya no presentaba signos vitales.

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Rápidamente, elementos de la Policía Nacional llegaron a acordonar la escena del crimen para recopilar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

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“Era un buen padre, responsable, muy trabajador y que se desvivía por su hija”, expresó un compañero de trabajo, quien lamentó lo ocurrido.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
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Una de las hipótesis preliminares es que Wilson también portaba un arma de fuego y que habría intentado utilizarla para defenderse.

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