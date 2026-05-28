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¿Implicada en crimen de su expareja? Revelan por qué habrían asesinado a costurera en El Paraíso

Salen a la luz nuevos detalles del crimen de la costurera Martha Montalván, por quien habrían pagado 100 mil lempiras a Rony Macedo para matarla en su casa

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 13:00
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La tarde del miércoles fue detenido el presunto responsable de la muerte de Martha Montalván, una costurera asesinada el 26 de mayo. Rony Macedo habría recibido una fuerte cantidad de dinero de otra persona tras una supuesta enemistad. ¿Qué se sabe?

 Foto: Redes sociales
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Martha Elizabeth Montalván Cáceres era originaria de Agua Caliente, San Matías, pero se habría trasladado a la colonia Nueva Esperanza recientente, donde era conocida por confeccionar ropa.

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La mañana del martes -26 de mayo-, Rony Geovany Macedo Gálvez, de 34 años de edad, originario de Campamento, Olancho, llegó a la casa con el engaño de “un arreglo de un pantalón”, pero cuando le abrieron la puerta le disparó.

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Rony fue capturado en la colonia Las Lomas de Guaimaca, Francisco Morazán, tras localizado gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del 911, las cuales permitieron ubicar el vehículo del sospechoso, quien se trasladaba en una Jeep con placa HDY-4360.

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A Rony se le supone responsable de la muerte de Martha, y él mismo confesó que recibió la cantidad de 100 mil lempiras de otra persona para ejecutar el crimen. Pero, ¿quién está detrás de este caso?

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“Hay un pago de 100,000 lempiras, lo que quiere decir que hay un autor intelectual en esta muerte. Hay autor intelectual y hay más implicados en lo que es la muerte", explicaron las autoridades.

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Manifestaron que "la muerte realmente habría sido por encargo, como se dice, y estaría relacionada con enemistades personales, vinculadas a señalamientos sobre la muerte de una expareja que ella tenía".

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Reveló que “la señora Marta, según un familiar, ya había sido amenazada en varias ocasiones. Nosotros ya tenemos indicios de las personas que la amenazaron y vamos a proceder con la investigación para deducir responsabilidades.”

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Argumentaron que, aunque Rony Geovany Macedo ya hizo una confesión del crimen, serán los tribunales los que determinarán su culpabilidad.

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Adelantó que “todavía estamos los agentes en el campo, haciendo las investigaciones y detenciones de las personas implicadas. Todavía estamos en proceso de captura y eso alerta a las otras personas y provoca la fuga.”

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