  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua

Agustín Auzmendi eligió Honduras para hacerle la propuesta de matrimonio a Cecilia; ella dijo "Sí, acepto"

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 14:36
Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
1 de 16

El delantero argentino Agustín Auzmendi sorprendió en las últimas horas al pedirle matrimonio a bella chica hondureña. Así fue la propuesta.

Fotos: Cortesía.
Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
2 de 16

El exgoleador de Motagua, Agustín Auzmendi, vive uno de los mejores momentos de su vida junto a la hondureña Cecilia García.
Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
3 de 16

La pareja se convirtió en una de las más populares entre los aficionados del fútbol hondureño desde que hicieron pública su relación en 2024.
Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
4 de 16

Cecilia García es una reconocida modelo e influencer hondureña que también destacó en certámenes de belleza.
Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
5 de 16

La historia de amor comenzó cuando Auzmendi brillaba con Motagua y rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
6 de 16

Ambos confirmaron su noviazgo mediante publicaciones en Instagram, donde mostraron varios momentos juntos.
Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
7 de 16

Con el paso de los meses, la relación se fortaleció y Cecilia se convirtió en una de las principales acompañantes del delantero argentino.
Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
8 de 16

La pareja realizó viajes dentro y fuera de Honduras mientras Auzmendi continuaba destacando como goleador en Godoy Cruz y ahora Gimnasia y Esgrima.

Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
9 de 16

En enero de 2025 sorprendieron a sus seguidores al anunciar que estaban esperando a su primera hija.

Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
10 de 16

Ahora tienen una linda familia con la bella Emma, su hija.

Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
11 de 16

La pequeña Emma nació en Argentina y se convirtió en el fruto del amor entre el delantero y la modelo hondureña.

Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
12 de 16

Auzmendi regresó hace unos días a Honduras de vacaciones y en las últimas horas sorprendió a todos.

Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
13 de 16

El futbolista le pidió matrimonio a su bella pareja Cecilia.

Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
14 de 16

Las postales del momento se comenzaron a viralizar rápidamente en redes sociales.

Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
15 de 16

Amigas y familiares de la pareja estuvieron presentes en la pedida de mano.

Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua
16 de 16

Agustín Auzmendi eligió Honduras para hacerle la propuesta de matrimonia a Cecilia. Ella dijo "Sí, acepto".

Cargar más fotos