Agustín Auzmendi se casará con bella chica hondureña: Así le pidió matrimonio el exMotagua

El delantero argentino Agustín Auzmendi sorprendió en las últimas horas al pedirle matrimonio a bella chica hondureña. Así fue la propuesta.
El exgoleador de Motagua, Agustín Auzmendi, vive uno de los mejores momentos de su vida junto a la hondureña Cecilia García.
La pareja se convirtió en una de las más populares entre los aficionados del fútbol hondureño desde que hicieron pública su relación en 2024.
Cecilia García es una reconocida modelo e influencer hondureña que también destacó en certámenes de belleza.
La historia de amor comenzó cuando Auzmendi brillaba con Motagua y rápidamente llamó la atención en redes sociales.
Ambos confirmaron su noviazgo mediante publicaciones en Instagram, donde mostraron varios momentos juntos.
Con el paso de los meses, la relación se fortaleció y Cecilia se convirtió en una de las principales acompañantes del delantero argentino.
La pareja realizó viajes dentro y fuera de Honduras mientras Auzmendi continuaba destacando como goleador en Godoy Cruz y ahora Gimnasia y Esgrima.
En enero de 2025 sorprendieron a sus seguidores al anunciar que estaban esperando a su primera hija.
Ahora tienen una linda familia con la bella Emma, su hija.
La pequeña Emma nació en Argentina y se convirtió en el fruto del amor entre el delantero y la modelo hondureña.
Auzmendi regresó hace unos días a Honduras de vacaciones y en las últimas horas sorprendió a todos.
El futbolista le pidió matrimonio a su bella pareja Cecilia.
Las postales del momento se comenzaron a viralizar rápidamente en redes sociales.
Amigas y familiares de la pareja estuvieron presentes en la pedida de mano.
Agustín Auzmendi eligió Honduras para hacerle la propuesta de matrimonia a Cecilia. Ella dijo "Sí, acepto".