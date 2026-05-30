Los millones que se lleva de premio el ganador de la Champions League

El París Saint-Germain se ha coronado campeón de la temporada 2025-2026 de Champions League al derrotar en penales 4-3 al Arsenal y así ser bicampeón de este torneo
El París Saint-Germain francés y el Arsenal inglés se enfrentaron en la final de Champions League de la temporada 2025-2026.
El partido se realizó en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría, el cual tiene una capacidad de 70 mil espectadores. Una verdadera fiesta del fútbol para esta final.
Todo comenzó con un gol al minuto 5 del alemán Kai Havertz para poner a ganar al Arsenal, aunque el dominio del juego lo llevaba el PSG de Luis Enrique.
Se vino la respuesta del conjunto de París, falta para Kvaratskhelia dentro del área y Dembélé se encargó de poner el 1-1 en esta final.
Ganar un final de Champions League no solo es lograrlo, quedar en el libro de la historia que un equipo o jugador la consiguió, también hay mucho dinero como premio.
La UEFA va premiando a un equipo a medida vaya avanzando en el torneo, en este caso es por la Champions League, es decir, solo con llegar a la primera fase tiene un premio de 18.6 millones de euros, se le suma 2.1 millones por cada gane o 700 mil si iguala.
De avanzar a octavos de final de Champions League, la UEFA ya tiene programado un pago de 11 millones de euros a cada equipo que logre llegar.
En cuartos de final la cifra aumenta un poco más, se lograr meterse a esta etapa se obtiene un premio de 12.5 millones de euros.
Cada equipo que se logre meter a semifinales de Champions League le desembolsan a su cuenta un total de 15 millones de euros, eso es a cada uno.
De los dos equipos que avancen a la final tienen un millonario premio, de no poder quedarse con el título, ser subcampeón de Champions League la UEFA premia al equipo con 18.5 millones de euros.
El campeón se lleva un poco más, ya que obtiene los mismos 18.5 millones de euros, pero por levantar la copa, la UEFA le otorga un bono para que llegue a un total de 25 libras. Nada mal.
Eso no es todo, se se suma todo lo que va encajando durante el torneo, el equipo campeón de Champions League puede recaudar en total más de 120 a 140 millones de euros, sumando los derechos de televisión y coeficiente histórico.
Ahora el PSG en bicampeón de la Champions League, se mete a la selecta lista que lo han logrado. Benfica (1961 y 1962), Inter de Milán (1964 y 1965), Ajax (1971, 1972 y 1973), Bayern Múnich (1974, 1975 y 1976), Liverpool (1977 y 1978), Nottingham Forest (1979 y 1980), AC Milan (1989 y 1990), mientras que Real Madrid ha sido pentacampeón en los años 1956, 1957, 1958, 1959 y 1960 y tricampeón en 2016, 2017 y 2018