Fichajes Honduras: Panameño a Olimpia, Palma interesa en España y Motagua va por "Yio"

Motagua quiere dar el bombazo del año, Olimpia va por extranjero y Palma codiciado. Los últimos movimientos en el mercado de fichajes de Honduras.
Carlos "Chato" Padilla - El destacado técnico hondureño fue anunciado este sábado como nuevo entrenador del CD Victoria y buscará regresarlo nuevamente a primera división.
Getsel Montes - El defensor hondureño renovará por tres torneos con Herediano tras salir campeón de Costa Rica.
José Mario Pinto - "Hemos estado conversando sobre la posibilidad de una renovación", dijo Rafael Villeda, presidente melenudo sobre el futuro del mediocampista.
Jeaustin Campos - El técnico tico no se moverá del Real España, así se lo confirmó Elías Burbara.
Jorlian Sánchez - Tras ser dado de baja de Olancho FC, el panameño podría reforzar el ataque del Génesis PN.
Josman Figueroa - Génesis PN se mueve para cerrar el fichaje del lateral izquierdo tras quedar como agente libre después de salir de Olimpia.
Hernán "Tota" Medina - El técnico argentino se postula como fuerte candidato para tomar el mando de Lobos UPNFM tras su descenso con el Victoria.
Carlos Espina - El nuevo presidente del Victoria confirmó que es las próximas horas se pagarán todas las deudas del equipo y se procederá a realizar los primeros fichajes.
Axel Alvarado -El mediocampista de Marathón solamente jugó 40 minutos en el torneo Clausura 2026 y en la institución verdolaga buscarán enviarlo a préstamo.
Carlos Argueta - La directiva de Olimpia sigue moviendo fichas para hacerse de los servicios del lateral derecho, quien aún tiene contrato con Olancho FC.
Rubilio Castillo - Fue operado de tibia por lesión de estrés y una artroscopia en la rodilla derecha y se quedó sin contrato en Marathón. "Tocará espera su evolución, esperamos contar con él", dijo el presidente Daniel Otero, presidente verdolaga.
John Kleber de Oliveira - El delantero brasileño estampará su firma de renovación con Motagua y en las próximas será anunciado.
Carlos "Mango" Sánchez - El lateral izquierdo encontró nueva casa en Lobos UPNFM tras salir de Olimpia.
Luis Palma - Desde España confirman que el Sevilla busca hacerse de los servicios del atacante catracho. El principal obstáculo para la llegada del "bicho" será el aspecto económico.
Kevin Galván - Olimpia estaría buscando el fichaje del lateral izquierdo panameño para reforzar el plantel de cara a Copa Centroamericana.
Juticalpa FC alcanzó un acuerdo con inversionistas brasileños, quienes inyectaran dinero para realizar nuevos fichajes.
Erick Puerto - EL HERALDO pudo conocer que el originario la aldea Monterrey, en Choloma, Cortés, es el nueve que en Motagua desean. El valor que Platense le ha puesto a su ficha dentro del mercado nacional ronda los 8,000,000 de lempiras, pero las negociaciones pueden variar dependiendo de los arreglos.