  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"No toleraba las injusticias": así despiden a director asesinado en SPS

El velatorio del director reunió a decenas de personas que recordaron su vocación de servicio y compromiso educativo; será sepultado en San Pedro Sula

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 14:19
No toleraba las injusticias: así despiden a director asesinado en SPS
1 de 10

El silencio se mezcla con el llanto y los abrazos durante la tarde de este sábado 30 de mayo en el Centro Comunal de Brisas del Valle, en Cofradía, Cortés, donde familiares, estudiantes, docentes y vecinos se reunieren para despedir a Víctor Fiallos, director del Instituto Polivalente Brisas del Valle.

Foto: Redes sociales
No toleraba las injusticias: así despiden a director asesinado en SPS
2 de 10

La muerte violenta del educador ha provocado profundo pesar en la comunidad donde era ampliamente conocido por su labor al frente del centro educativo y por su cercanía con alumnos y padres de familia.

 Foto: Redes sociales
No toleraba las injusticias: así despiden a director asesinado en SPS
3 de 10

Desde tempranas horas, decenas de personas comenzaron a llegar al lugar para acompañar a la familia. El salón ha permanecido lleno durante gran parte del velatorio, reflejando el impacto que deja la partida del docente entre quienes lo conocieron.

 Foto: Captura de video
No toleraba las injusticias: así despiden a director asesinado en SPS
4 de 10

Flores, mensajes de despedida y muestras de afecto rodean el féretro, mientras exalumnos, compañeros de trabajo y amigos comparten recuerdos de quien dedicó gran parte de su vida a la educación.

 Foto: Captura de video
No toleraba las injusticias: así despiden a director asesinado en SPS
5 de 10

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando su hijo, Víctor Aarón Fiallos, tomó la palabra para recordar el legado de su padre ante los presentes. Con evidente dolor por el fallecimiento, expresó que su padre entendía la enseñanza como una forma de servir a los demás y acompañar a quienes necesitaban orientación, más allá de las responsabilidades propias de un maestro.

 Foto: Captura de video
No toleraba las injusticias: así despiden a director asesinado en SPS
6 de 10

Durante su mensaje también destacó que el educador se caracterizaba por defender aquello que consideraba correcto.

Foto: Redes sociales
No toleraba las injusticias: así despiden a director asesinado en SPS
7 de 10

"No toleraba las injusticias", recordó el hijo del director, al tiempo que señaló que en numerosas ocasiones priorizó las necesidades de otras personas antes que las propias.

 Foto: Redes sociales
No toleraba las injusticias: así despiden a director asesinado en SPS
8 de 10

Según explicó, el velatorio no pudo realizarse dentro de las instalaciones del Instituto Polivalente Brisas del Valle debido a circunstancias de fuerza mayor, por lo que se decidió habilitar el Centro Comunal de Brisas del Valle para permitir que estudiantes, padres de familia y compañeros pudieran darle el último adiós.

 Foto: Captura de video
No toleraba las injusticias: así despiden a director asesinado en SPS
9 de 10

A medida que transcurren las horas, las muestras de cariño continúan llegando al lugar, donde predomina un ambiente de tristeza, pero también de reconocimiento por la huella que dejó en la comunidad educativa.

 Foto: Captura de video
No toleraba las injusticias: así despiden a director asesinado en SPS
10 de 10

Tras finalizar el velatorio, el cuerpo de Víctor Fiallos será trasladado hacia San Pedro Sula, donde familiares y seres cercanos le darán sepultura en una ceremonia privada, poniendo fin a una jornada marcada por el dolor y la exigencia de justicia por su muerte.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos