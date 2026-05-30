"No toleraba las injusticias": así despiden a director asesinado en SPS

El silencio se mezcla con el llanto y los abrazos durante la tarde de este sábado 30 de mayo en el Centro Comunal de Brisas del Valle, en Cofradía, Cortés, donde familiares, estudiantes, docentes y vecinos se reunieren para despedir a Víctor Fiallos, director del Instituto Polivalente Brisas del Valle.
La muerte violenta del educador ha provocado profundo pesar en la comunidad donde era ampliamente conocido por su labor al frente del centro educativo y por su cercanía con alumnos y padres de familia.
Desde tempranas horas, decenas de personas comenzaron a llegar al lugar para acompañar a la familia. El salón ha permanecido lleno durante gran parte del velatorio, reflejando el impacto que deja la partida del docente entre quienes lo conocieron.
Flores, mensajes de despedida y muestras de afecto rodean el féretro, mientras exalumnos, compañeros de trabajo y amigos comparten recuerdos de quien dedicó gran parte de su vida a la educación.
Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando su hijo, Víctor Aarón Fiallos, tomó la palabra para recordar el legado de su padre ante los presentes. Con evidente dolor por el fallecimiento, expresó que su padre entendía la enseñanza como una forma de servir a los demás y acompañar a quienes necesitaban orientación, más allá de las responsabilidades propias de un maestro.
Durante su mensaje también destacó que el educador se caracterizaba por defender aquello que consideraba correcto.
"No toleraba las injusticias", recordó el hijo del director, al tiempo que señaló que en numerosas ocasiones priorizó las necesidades de otras personas antes que las propias.
Según explicó, el velatorio no pudo realizarse dentro de las instalaciones del Instituto Polivalente Brisas del Valle debido a circunstancias de fuerza mayor, por lo que se decidió habilitar el Centro Comunal de Brisas del Valle para permitir que estudiantes, padres de familia y compañeros pudieran darle el último adiós.
A medida que transcurren las horas, las muestras de cariño continúan llegando al lugar, donde predomina un ambiente de tristeza, pero también de reconocimiento por la huella que dejó en la comunidad educativa.
Tras finalizar el velatorio, el cuerpo de Víctor Fiallos será trasladado hacia San Pedro Sula, donde familiares y seres cercanos le darán sepultura en una ceremonia privada, poniendo fin a una jornada marcada por el dolor y la exigencia de justicia por su muerte.