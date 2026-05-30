"No toleraba las injusticias": así despiden a director asesinado en SPS

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando su hijo, Víctor Aarón Fiallos, tomó la palabra para recordar el legado de su padre ante los presentes. Con evidente dolor por el fallecimiento, expresó que su padre entendía la enseñanza como una forma de servir a los demás y acompañar a quienes necesitaban orientación, más allá de las responsabilidades propias de un maestro.