Ángel Murillo asume como nuevo director de la ATIC

Tegucigalpa, Honduras.-En un acto oficial liderado por el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes Theodore, se realizó la juramentación de las nuevas autoridades que estarán al frente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), como parte de un proceso de fortalecimiento institucional del Ministerio Público.

La titularidad de la ATIC fue encomendada a Ángel Murillo, quien asumió formalmente como nuevo director de la agencia y su responsabilidad será coordinar las estrategias de investigación criminal de alto impacto, así como dirigir el trabajo técnico de los agentes en casos de relevancia nacional.