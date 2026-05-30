Ángel Murillo asume como nuevo director de la ATIC

Tegucigalpa, Honduras.-En un acto oficial liderado por el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes Theodore, se realizó la juramentación de las nuevas autoridades que estarán al frente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), como parte de un proceso de fortalecimiento institucional del Ministerio Público.
La titularidad de la ATIC fue encomendada a Ángel Murillo, quien asumió formalmente como nuevo director de la agencia y su responsabilidad será coordinar las estrategias de investigación criminal de alto impacto, así como dirigir el trabajo técnico de los agentes en casos de relevancia nacional.
Asimismo, fue juramentado Juan Dimitri Salgado como nuevo subdirector de la ATIC, quien acompañará la gestión de Murillo en la conducción de las labores investigativas.
Ambos funcionarios trabajarán de manera conjunta para dar continuidad y optimizar los procesos de investigación penal que corresponden a esta unidad especializada del Ministerio Público.
Las autoridades destacaron que este cambio forma parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer la lucha contra la criminalidad y mejorar la eficiencia en las investigaciones de casos complejos en el país.