Lluvias en Honduras: estas son las zonas afectadas este sábado 30 de mayo

Las condiciones del tiempo en Honduras este sábado 30 de mayo estarán influenciadas por un sistema de inestabilidad atmosférica que favorecerá la presencia de lluvias en varias regiones del país. A continuación, te lo detallamos.
De acuerdo con el pronóstico oficial, el fenómeno dominante será la divergencia en niveles altos de la atmósfera, lo que permitirá el desarrollo de nubosidad y chubascos dispersos durante la jornada.
El pronosticador de turno de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Jorge Isaí Castellanos, explicó que este comportamiento responde a una mayor inestabilidad en la atmósfera superior.
“Durante este día estará la presencia de bastante divergencia en altura, lo que favorece la convección”, detalló el especialista al referirse a las condiciones previstas para este sábado.
Añadió que este fenómeno será clave para la formación de lluvias y chubascos de moderada intensidad en distintas zonas del territorio nacional.
Según el pronóstico, las regiones occidental, central y sur serán las más afectadas por estas precipitaciones, especialmente en horas de la tarde y noche.
En estas zonas, las lluvias podrían presentarse con mayor regularidad, aunque sin descartar periodos de mejora temporal en el transcurso del día.
En contraste, en las regiones oriental y norte se esperan lluvias más débiles y dispersas, aunque no se descartan algunos episodios puntuales de mayor intensidad.
En cuanto a las temperaturas, el occidente del país registrará valores cálidos que oscilarán entre los 28 y 32 grados Celsius, con mínimas cercanas a los 20 grados.
La zona central, que incluye departamentos como Francisco Morazán y Comayagua, mantendrá temperaturas máximas entre 30 y 32 grados, con noches más frescas de hasta 20 o 21 grados.
El sur del país continuará como una de las regiones más cálidas, con máximas de hasta 33 grados en departamentos como Choluteca y Valle, y mínimas cercanas a los 24 grados.
Por su parte, el norte y litoral atlántico presentarán un ambiente húmedo y cálido, con temperaturas entre los 30 y 34 grados, mientras que el oriente del país mantendrá condiciones similares con variaciones leves.
Finalmente, las autoridades informaron que el oleaje se mantendrá dentro de rangos normales, entre 1 y 3 pies en ambas costas, sin representar riesgo significativo para la navegación menor.
En general, el fin de semana estará marcado por condiciones inestables en gran parte del territorio nacional, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales.