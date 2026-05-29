  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Foto satelital: Honduras bajo nubes de tormenta ¿En qué zonas habrá lluvias este fin de semana?

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema nuboso debido a su desplazamiento y desarrollo sobre el territorio nacional

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 17:17
Foto satelital: Honduras bajo nubes de tormenta ¿En qué zonas habrá lluvias este fin de semana?
1 de 10

Finalmente, la sequía y el calor en el territorio están empezando a dar tregua, luego de las recientes lluvias registradas en varias partes de Honduras. Las buenas noticias continúan: las lluvias se intensificarán esta semana. ¿En qué zonas estará lloviendo este fin de semana?

 Foto: Copeco
Foto satelital: Honduras bajo nubes de tormenta ¿En qué zonas habrá lluvias este fin de semana?
2 de 10

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) reportó este viernes el desarrollo de nubosidad convectiva que genera lluvias en varias regiones del país.

 Foto: EL HERALDO
Foto satelital: Honduras bajo nubes de tormenta ¿En qué zonas habrá lluvias este fin de semana?
3 de 10

“A esta hora se observa, desde el satélite, desarrollo convectivo (nubes de tormenta) en el occidente, norte y oriente", menciona el comunicado.

 Foto: EL HERALDO
Foto satelital: Honduras bajo nubes de tormenta ¿En qué zonas habrá lluvias este fin de semana?
4 de 10

En el departamento de Comayagua se registran chubascos débiles a moderados, principalmente en Esquías y sectores del departamento de Comayagua.

Foto: EL HERALDO
Foto satelital: Honduras bajo nubes de tormenta ¿En qué zonas habrá lluvias este fin de semana?
5 de 10

En la zona norte, específicamente en Atlántida, se reportan precipitaciones sobre Tela, Esparta y Arizona, de acuerdo con el monitoreo satelital.

 Foto: Copeco
Foto satelital: Honduras bajo nubes de tormenta ¿En qué zonas habrá lluvias este fin de semana?
6 de 10

En Intibucá, las lluvias afectan el sector de La Esperanza, con acumulados débiles a moderados durante las últimas horas.

 Foto: EL HERALDO
Foto satelital: Honduras bajo nubes de tormenta ¿En qué zonas habrá lluvias este fin de semana?
7 de 10

Francisco Morazán presenta precipitaciones débiles y aisladas en el Distrito Central, Vallecillo, Guaimaca y Cedros, sin acumulados significativos hasta el momento.

 Foto: EL HERALDO
Foto satelital: Honduras bajo nubes de tormenta ¿En qué zonas habrá lluvias este fin de semana?
8 de 10

En Yoro también se registran lluvias débiles aisladas, asociadas al sistema de inestabilidad que cubre el territorio nacional.

 Foto: EL HERALDO
Foto satelital: Honduras bajo nubes de tormenta ¿En qué zonas habrá lluvias este fin de semana?
9 de 10

Copeco advierte que en las próximas horas de la tarde y primeras de la noche las lluvias podrían intensificarse.

 Foto: EL HERALDO
Foto satelital: Honduras bajo nubes de tormenta ¿En qué zonas habrá lluvias este fin de semana?
10 de 10

El pronóstico indica que las precipitaciones se mantendrán y podrían ser más persistentes en las regiones del centro, occidente y sur del país.

 Foto: EL HERALDO
Cargar más fotos