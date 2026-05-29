Foto satelital: Honduras bajo nubes de tormenta ¿En qué zonas habrá lluvias este fin de semana?

Finalmente, la sequía y el calor en el territorio están empezando a dar tregua, luego de las recientes lluvias registradas en varias partes de Honduras. Las buenas noticias continúan: las lluvias se intensificarán esta semana. ¿En qué zonas estará lloviendo este fin de semana?
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) reportó este viernes el desarrollo de nubosidad convectiva que genera lluvias en varias regiones del país.
“A esta hora se observa, desde el satélite, desarrollo convectivo (nubes de tormenta) en el occidente, norte y oriente", menciona el comunicado.
En el departamento de Comayagua se registran chubascos débiles a moderados, principalmente en Esquías y sectores del departamento de Comayagua.
En la zona norte, específicamente en Atlántida, se reportan precipitaciones sobre Tela, Esparta y Arizona, de acuerdo con el monitoreo satelital.
En Intibucá, las lluvias afectan el sector de La Esperanza, con acumulados débiles a moderados durante las últimas horas.
Francisco Morazán presenta precipitaciones débiles y aisladas en el Distrito Central, Vallecillo, Guaimaca y Cedros, sin acumulados significativos hasta el momento.
En Yoro también se registran lluvias débiles aisladas, asociadas al sistema de inestabilidad que cubre el territorio nacional.
Copeco advierte que en las próximas horas de la tarde y primeras de la noche las lluvias podrían intensificarse.
El pronóstico indica que las precipitaciones se mantendrán y podrían ser más persistentes en las regiones del centro, occidente y sur del país.