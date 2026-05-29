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Revelado: la cantidad de dinero que el gobierno le dio a Supremo y Shin Fujiyama

El presidente Nasry Asfura recibió hace unos días a los influencer y se ha revelado la ayuda que el gobierno les dio

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 10:03
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Desde Casa de Gobierno han revelado de cuánto ha sido la ayuda económica del gobierno de Nasry Asfura para los influencer Supremo y Shin Fujiyama. ¿Millones? Esto dieron a conocer.

Foto: El Heraldo
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El presidente Nasry Asfura recibió en Casa de Gobierno a estos dos influencer y prometió apoyar sus causas, entregándoles dinero en el instante para sus proyectos.

Foto: Cortesía redes Casa de Gobierno
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El más reciente en llegar a Casa de Gobierno fue Shin Fujiyama junto a un grupo de niños. Fujiyama construye escuelas en Honduras y el presidente afirmó que lo apoyaría.

Foto: Cortesía redes Shin Fujiyama
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"Yo estuve en la reunión con Shin y el presidente le dijo 'aquí hay medio millón de lempiras para comenzar'", reveló el ministro de Comunicaciones, José Argueta.

Foto: Cortesía redes Shin Fujiyama
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Argueta mencionó que ese día se hizo la transferencia de 500 mil lempiras a Fujiyama. "La transferencia fue hecha en el momento y le preguntó que cuántos pupitres y pizarras ocupaba, al momento le resolvió",

Foto: Cortesía redes Shin Fujiyama
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Asfura también le consultó a Shin Fujiyama cómo estaban las carreteras hacia esas escuelas y le prometió que lo resolvería. "Fue una reunión de 30 minutos", afirmó Argueta.

Foto: Cortesía redes Shin Fujiyama
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En cuanto a la reunión con Supremo, el ministro de Comunicaciones adujo que el gobierno no le dio 5 millones de lempiras, como se viralizó en redes.

Foto: Cortesía redes Supremo
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"Supremo pidió el estadio prestado y cuánto cuesta eso, nada. Pidió que no le cobrarán por el uso del estadio y unos boletos de avión", contó Argueta en un podcast.

Foto: Cortesía redes Supremo
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Y continuó: "Pidió que se le garantizara seguridad en el evento y unos fuegos artificiales, puede andar por el medio millón de lempiras. Nosotros no vamos a comprar los boletos en una ferretería".

Foto: Cortesía redes Supremo
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José Argueta dijo que el gobierno dará los boletos de avión a los tiktokers de Perú que vendrán a un juego en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y que rondará los 500 mil lempiras. Esto por pedido de Supremo.

Foto: Cortesía redes Supremo
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