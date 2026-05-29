Revelado: la cantidad de dinero que el gobierno le dio a Supremo y Shin Fujiyama

Desde Casa de Gobierno han revelado de cuánto ha sido la ayuda económica del gobierno de Nasry Asfura para los influencer Supremo y Shin Fujiyama. ¿Millones? Esto dieron a conocer.
El presidente Nasry Asfura recibió en Casa de Gobierno a estos dos influencer y prometió apoyar sus causas, entregándoles dinero en el instante para sus proyectos.
El más reciente en llegar a Casa de Gobierno fue Shin Fujiyama junto a un grupo de niños. Fujiyama construye escuelas en Honduras y el presidente afirmó que lo apoyaría.
"Yo estuve en la reunión con Shin y el presidente le dijo 'aquí hay medio millón de lempiras para comenzar'", reveló el ministro de Comunicaciones, José Argueta.
Argueta mencionó que ese día se hizo la transferencia de 500 mil lempiras a Fujiyama. "La transferencia fue hecha en el momento y le preguntó que cuántos pupitres y pizarras ocupaba, al momento le resolvió",
Asfura también le consultó a Shin Fujiyama cómo estaban las carreteras hacia esas escuelas y le prometió que lo resolvería. "Fue una reunión de 30 minutos", afirmó Argueta.
En cuanto a la reunión con Supremo, el ministro de Comunicaciones adujo que el gobierno no le dio 5 millones de lempiras, como se viralizó en redes.
"Supremo pidió el estadio prestado y cuánto cuesta eso, nada. Pidió que no le cobrarán por el uso del estadio y unos boletos de avión", contó Argueta en un podcast.
Y continuó: "Pidió que se le garantizara seguridad en el evento y unos fuegos artificiales, puede andar por el medio millón de lempiras. Nosotros no vamos a comprar los boletos en una ferretería".
José Argueta dijo que el gobierno dará los boletos de avión a los tiktokers de Perú que vendrán a un juego en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y que rondará los 500 mil lempiras. Esto por pedido de Supremo.