Lluvias con actividad eléctrica impactarán en al menos 10 departamentos de Honduras

En La Paz se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 21 con actividad eléctrica, mientras que Atlántida tendrá temperaturas de hasta 32 grados y mínimas de 26, bajo condiciones lluviosas. Choluteca reportará máximas de 35 grados y mínimas de 26; Colón alcanzará los 34 grados con mínimas de 26; y Comayagua registrará temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22, todos con lluvias moderadas. F