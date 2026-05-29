Lluvias con actividad eléctrica impactarán en al menos 10 departamentos de Honduras

Las lluvias continuarán este viernes 29 de mayo en gran parte del territorio hondureño debido a una vaguada en niveles medios de la atmósfera y al constante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, informaron las autoridades meteorológicas.
De acuerdo con el pronóstico, se estarán registrando lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de actividad eléctrica durante horas de la tarde y la noche, principalmente en las regiones central, sur, occidente, norte y oriente del país.
Las condiciones inestables dejarán mayores acumulados de lluvia en varios departamentos donde también se reportarán tormentas eléctricas, por lo que las autoridades pidieron precaución a la población, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones urbanas y deslizamientos.
Mientras tanto, en Ocotepeque se pronostican máximas de 28 grados y mínimas de 20, también con tormentas eléctricas y lluvias moderadas.
Para Olancho, el pronóstico indica temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, con lluvias acompañadas de descargas eléctricas en horas de la tarde.
En Santa Bárbara se esperan máximas de 33 grados y mínimas de 24, con condiciones lluviosas y actividad eléctrica, similar a lo que ocurrirá en Valle, donde las temperaturas alcanzarán hasta los 36 grados y las mínimas serán de 25.
El departamento de Yoro registrará máximas de 30 grados y mínimas de 22, bajo un panorama de lluvias moderadas y posibles tormentas eléctricas.
En El Paraíso se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 21, mientras que en Francisco Morazán el termómetro alcanzará los 29 grados con mínimas de 20, ambos departamentos con lluvias dispersas y actividad eléctrica.
Gracias a Dios tendrá máximas de 32 grados y mínimas de 28, donde se prevén lluvias moderadas durante gran parte del día.
Por su parte, Islas de la Bahía registrará temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 28, con posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias dispersas.
En La Paz se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 21 con actividad eléctrica, mientras que Atlántida tendrá temperaturas de hasta 32 grados y mínimas de 26, bajo condiciones lluviosas. Choluteca reportará máximas de 35 grados y mínimas de 26; Colón alcanzará los 34 grados con mínimas de 26; y Comayagua registrará temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22, todos con lluvias moderadas. F
Finalmente, en Copán se esperan máximas de 30 grados y mínimas de 20, mientras que Cortés alcanzará hasta los 34 grados con mínimas de 25, ambos departamentos bajo condiciones inestables y lluvias acompañadas de actividad eléctrica.