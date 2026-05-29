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Lluvias con actividad eléctrica impactarán en al menos 10 departamentos de Honduras

Más lluvias seguirán dejando alivio en Honduras, pero las autoridades advierten que en al menos 10 departamentos se registrará actividad eléctrica este viernes 29 de mayo

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 06:30
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Las lluvias continuarán este viernes 29 de mayo en gran parte del territorio hondureño debido a una vaguada en niveles medios de la atmósfera y al constante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, informaron las autoridades meteorológicas.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
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De acuerdo con el pronóstico, se estarán registrando lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de actividad eléctrica durante horas de la tarde y la noche, principalmente en las regiones central, sur, occidente, norte y oriente del país.

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Las condiciones inestables dejarán mayores acumulados de lluvia en varios departamentos donde también se reportarán tormentas eléctricas, por lo que las autoridades pidieron precaución a la población, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones urbanas y deslizamientos.

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Mientras tanto, en Ocotepeque se pronostican máximas de 28 grados y mínimas de 20, también con tormentas eléctricas y lluvias moderadas.

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Para Olancho, el pronóstico indica temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, con lluvias acompañadas de descargas eléctricas en horas de la tarde.

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En Santa Bárbara se esperan máximas de 33 grados y mínimas de 24, con condiciones lluviosas y actividad eléctrica, similar a lo que ocurrirá en Valle, donde las temperaturas alcanzarán hasta los 36 grados y las mínimas serán de 25.

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El departamento de Yoro registrará máximas de 30 grados y mínimas de 22, bajo un panorama de lluvias moderadas y posibles tormentas eléctricas.

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En El Paraíso se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 21, mientras que en Francisco Morazán el termómetro alcanzará los 29 grados con mínimas de 20, ambos departamentos con lluvias dispersas y actividad eléctrica.

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Gracias a Dios tendrá máximas de 32 grados y mínimas de 28, donde se prevén lluvias moderadas durante gran parte del día.

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Por su parte, Islas de la Bahía registrará temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 28, con posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias dispersas.

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En La Paz se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 21 con actividad eléctrica, mientras que Atlántida tendrá temperaturas de hasta 32 grados y mínimas de 26, bajo condiciones lluviosas. Choluteca reportará máximas de 35 grados y mínimas de 26; Colón alcanzará los 34 grados con mínimas de 26; y Comayagua registrará temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22, todos con lluvias moderadas. F

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Finalmente, en Copán se esperan máximas de 30 grados y mínimas de 20, mientras que Cortés alcanzará hasta los 34 grados con mínimas de 25, ambos departamentos bajo condiciones inestables y lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

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