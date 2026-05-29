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¿Por qué el gobierno de Nasry Asfura eliminará la Dipampco y qué institución se creará?

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad determinó eliminar la Dipampco para dar paso a una nueva institución

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 06:21
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El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) determinó eliminar la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco). ¿Por qué se tomó esta decisión y ahora qué institución se creará?

Foto: El Heraldo
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Fue en la última reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), liderado por el presidente Nasry Asfura, que se adoptó la medida a raíz de lo sucedido en Corinto donde cinco agentes de esta Dirección perdieron la vida en un enfrentamiento con una estructura criminal.

Foto: Cortesía Casa de Gobierno
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La decisión de eliminar la Dipampco también fue adoptada por los presidentes del Poder Legislativo y Judicial, Tomás Zambrano y Wagner Vallecillo respectivamente. Asimismo el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez; el ministro de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Enrique Rodríguez Burchard; el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio; y el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore.

 Foto: Cortesía redes Dipampco
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Fue en esta reunión del CNDS donde se decidió eliminar la Dipampco y se anunciaron procedimientos legales y administrativos correspondientes, incluyendo la revisión de los derechos laborales del personal y la evaluación del personal que pueda continuar prestando servicio dentro de otras estructuras especializadas del Estado.

 Foto: Cortesía Casa de Gobierno
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Asimismo, el gobierno señaló que los agentes que cuenten con la certificación, capacidad y compromiso requeridos podrán ser incorporados a nuevas instancias de seguridad que forman parte del proceso de fortalecimiento institucional impulsado por el Gobierno.

 Foto: Cortesía Casa de Gobierno
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Tras eliminar la Dipampco se creará una nueva institución, aunque no se ha precisado cómo se llamará y la estructura que tendrá para combatir flagelos como el crimen organizado y extorsión.

Foto: Cortesía Casa de Gobierno
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Este 29 de mayo se presentará un informe sobre la operatividad de la Dipampco en Secretaría de Seguridad y se determinarán los pasos a seguir en la eliminación de la institución.

Foto: Cortesía redes Dipampco
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La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado fue creada el 20 de julio de 2022 mediante acuerdo PCM 1417-2022 y sustituyó a la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).

 Foto: Cortesía redes Dipampco
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El ministro de Comunicaciones, José Argueta, dijo que esta medida se suma a otras acciones recientes orientadas a enfrentar el crimen organizado, entre ellas la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen y la adopción de nuevas herramientas legales para fortalecer la persecución de estructuras delictivas.

 Foto: Cortesía redes Dipampco
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Según explicó, la estrategia gubernamental busca recuperar territorios afectados por la actividad criminal, debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones ilícitas y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.

 Foto: Cortesía redes Dipampco
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