¿Por qué el gobierno de Nasry Asfura eliminará la Dipampco y qué institución se creará?

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) determinó eliminar la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco). ¿Por qué se tomó esta decisión y ahora qué institución se creará?
Fue en la última reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), liderado por el presidente Nasry Asfura, que se adoptó la medida a raíz de lo sucedido en Corinto donde cinco agentes de esta Dirección perdieron la vida en un enfrentamiento con una estructura criminal.
La decisión de eliminar la Dipampco también fue adoptada por los presidentes del Poder Legislativo y Judicial, Tomás Zambrano y Wagner Vallecillo respectivamente. Asimismo el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez; el ministro de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Enrique Rodríguez Burchard; el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio; y el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore.
Fue en esta reunión del CNDS donde se decidió eliminar la Dipampco y se anunciaron procedimientos legales y administrativos correspondientes, incluyendo la revisión de los derechos laborales del personal y la evaluación del personal que pueda continuar prestando servicio dentro de otras estructuras especializadas del Estado.
Asimismo, el gobierno señaló que los agentes que cuenten con la certificación, capacidad y compromiso requeridos podrán ser incorporados a nuevas instancias de seguridad que forman parte del proceso de fortalecimiento institucional impulsado por el Gobierno.
Tras eliminar la Dipampco se creará una nueva institución, aunque no se ha precisado cómo se llamará y la estructura que tendrá para combatir flagelos como el crimen organizado y extorsión.
Este 29 de mayo se presentará un informe sobre la operatividad de la Dipampco en Secretaría de Seguridad y se determinarán los pasos a seguir en la eliminación de la institución.
La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado fue creada el 20 de julio de 2022 mediante acuerdo PCM 1417-2022 y sustituyó a la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).
El ministro de Comunicaciones, José Argueta, dijo que esta medida se suma a otras acciones recientes orientadas a enfrentar el crimen organizado, entre ellas la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen y la adopción de nuevas herramientas legales para fortalecer la persecución de estructuras delictivas.
Según explicó, la estrategia gubernamental busca recuperar territorios afectados por la actividad criminal, debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones ilícitas y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.