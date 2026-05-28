Vienen más lluvias con granizo: Copeco detalla las zonas de Honduras donde podría caer

En Francisco Morazán las temperaturas máximas alcanzan los 28 grados y las mínimas rondan los 22, con pronóstico de lluvias y probabilidad de caída de granizo en el Distrito Central. La situación es similar en otros departamentos del país. En Intibucá, uno de los sectores con temperaturas más bajas, se esperan lluvias con mínimas de 16 grados y máximas de 21.