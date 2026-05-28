Vienen más lluvias con granizo: Copeco detalla las zonas de Honduras donde podría caer

Copeco advirtió que las condiciones atmosféricas seguirán generando lluvias, tormentas eléctricas y posibles episodios de granizo en distintas zonas de Honduras durante las próximas horas.
Las lluvias ya comenzaron a generar alivio en distintas zonas de Honduras desde inicios de esta semana, pero una de las particularidades ha sido la caída de granizo en algunos sectores del país.
Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informaron que existe probabilidad de que continúe cayendo granizo en diferentes zonas de Honduras este 28 de mayo.
El pronosticador de turno, Wilson Ochoa, explicó a qué se debe este fenómeno atmosférico. “Los episodios de granizo ocurridos ayer (27 de mayo) en la zona de Yamaranguila, Intibucá, se debieron a movimientos en nubes verticales llamadas cumulonimbos; estas mismas nubes generan las tormentas eléctricas”, detalló.
Seguidamente agregó: “Este es el mapa actualizado del día de hoy y existe alta probabilidad de que se nos pueda generar esta misma situación; este color rojo indica probabilidad de caída de granizo”.
Los sectores donde existe posibilidad de caída de granizo son el Distrito Central y zonas del sur de Francisco Morazán, entre ellas Ojojona, San Buenaventura, Lepaterique, Curarén y Alubarén.
Una onda tropical está dejando lluvias en la mayor parte del territorio nacional tras varias semanas de intensas temperaturas.
“Los remanentes de una onda tropical y la formación de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional generarán aumento de la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas, con mayor intensidad y acumulados de precipitación en las regiones central, sur, suroccidente y oriental. Además, se esperan vientos racheados en la mayor parte del país”, pronosticó Copeco.
En departamentos como Lempira, Ocotepeque y Olancho se registraron temperaturas mínimas de 21 grados este jueves 28 de mayo, acompañadas de chubascos débiles.
En Francisco Morazán las temperaturas máximas alcanzan los 28 grados y las mínimas rondan los 22, con pronóstico de lluvias y probabilidad de caída de granizo en el Distrito Central. La situación es similar en otros departamentos del país. En Intibucá, uno de los sectores con temperaturas más bajas, se esperan lluvias con mínimas de 16 grados y máximas de 21.