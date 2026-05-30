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Cossette López arremete contra sus críticos y denuncia ataques políticos

López afirmó que las denuncias realizadas por ella y su equipo no deben interpretarse como muestras de debilidad, sino como acciones respaldadas por la verdad

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 08:00
Cossette López arremete contra sus críticos y denuncia ataques políticos

La consejera sigue denunciando ataques en su contra por parte de la oposición.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, lanzó una serie de fuertes declaraciones contra sus críticos y adversarios políticos, a quienes acusó de promover ataques sistemáticos, utilizar granjas de bots y desarrollar campañas de desprestigio en su contra.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, López afirmó que las denuncias realizadas por ella y su equipo no deben interpretarse como muestras de debilidad, sino como acciones respaldadas por la verdad. Además, sostuvo que los ataques han alcanzado incluso a sus familiares.

"Denunciar con la verdad en la boca no es llorar, aunque eso es lo que querían lograr, incluso atacando a nuestras hijas y familia", expresó la funcionaria, al rechazar las críticas que ha recibido en medio de la creciente confrontación política.

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La titular del organismo electoral también aseguró que sus opositores se presentan como víctimas mientras mantienen campañas permanentes de cuestionamientos. "Nos pasan diciendo lloronas y los que pasan llorando son ustedes y no solo de ahorita, sino desde antes".

También López señaló que quienes la critican cuentan con estructuras de propaganda digital financiadas con recursos públicos. "Tienen más bots que votos y más boca que gallardía", afirmó.

Asimismo, cuestionó lo que calificó como una estrategia de ocultamiento de responsabilidades y ataques dirigidos principalmente contra mujeres. Según la consejera, existe una campaña organizada para desacreditar a quienes denuncian irregularidades.

López también hizo referencia a resultados electorales y a supuestos intentos de fraude, señalando que ciertos sectores políticos no lograron alcanzar sus objetivos. En ese sentido, sostuvo que algunos actores continúan impulsando narrativas para justificar sus posiciones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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