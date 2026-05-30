Cossette López arremete contra sus críticos y denuncia ataques políticos

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, lanzó una serie de fuertes declaraciones contra sus críticos y adversarios políticos, a quienes acusó de promover ataques sistemáticos, utilizar granjas de bots y desarrollar campañas de desprestigio en su contra.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, López afirmó que las denuncias realizadas por ella y su equipo no deben interpretarse como muestras de debilidad, sino como acciones respaldadas por la verdad. Además, sostuvo que los ataques han alcanzado incluso a sus familiares.

"Denunciar con la verdad en la boca no es llorar, aunque eso es lo que querían lograr, incluso atacando a nuestras hijas y familia", expresó la funcionaria, al rechazar las críticas que ha recibido en medio de la creciente confrontación política.