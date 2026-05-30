Cossette López arremete contra sus críticos y denuncia ataques políticos

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, lanzó una serie de fuertes declaraciones contra sus críticos y adversarios políticos, a quienes acusó de promover ataques sistemáticos, utilizar granjas de bots y desarrollar campañas de desprestigio en su contra.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, López afirmó que las denuncias realizadas por ella y su equipo no deben interpretarse como muestras de debilidad, sino como acciones respaldadas por la verdad. Además, sostuvo que los ataques han alcanzado incluso a sus familiares.
"Denunciar con la verdad en la boca no es llorar, aunque eso es lo que querían lograr, incluso atacando a nuestras hijas y familia", expresó la funcionaria, al rechazar las críticas que ha recibido en medio de la creciente confrontación política.
La titular del organismo electoral también aseguró que sus opositores se presentan como víctimas mientras mantienen campañas permanentes de cuestionamientos. "Nos pasan diciendo lloronas y los que pasan llorando son ustedes y no solo de ahorita, sino desde antes".
También López señaló que quienes la critican cuentan con estructuras de propaganda digital financiadas con recursos públicos. "Tienen más bots que votos y más boca que gallardía", afirmó.
¿Les damos donde les duele, verdad?— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) May 30, 2026
Les dedico la que ustedes cantan: "nos tienen miedo porque no tenemos miedo."🎶
Siempre hemos batallado sin poder y desde la desventaja.
Nos pasan diciendo lloronas y los que pasan llorando son ustedes y no solo de ahorita, si no desde antes....
Asimismo, cuestionó lo que calificó como una estrategia de ocultamiento de responsabilidades y ataques dirigidos principalmente contra mujeres. Según la consejera, existe una campaña organizada para desacreditar a quienes denuncian irregularidades.
López también hizo referencia a resultados electorales y a supuestos intentos de fraude, señalando que ciertos sectores políticos no lograron alcanzar sus objetivos. En ese sentido, sostuvo que algunos actores continúan impulsando narrativas para justificar sus posiciones.