Motagua anuncia el fichaje de Jesús Batiz y Valerio Marinacci

Tegucigalpa, Honduras.- El Fútbol Club Motagua ha sacudido el mercado de fichajes del balompié hondureño al hacer oficial las contrataciones del carrilero izquierdo Jesús Batiz y el defensor Valerio Marinacci.

Ambos futbolistas llegas como los refuerzos de la institución azul para afrontar con máxima garantíaslas altas exigencias de la Copa Centroamericana de la Concacaf y el torneo Apertura de la Liga Nacional.

A través de un comunicado formal, el club capitalino expresó: "El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, el mediocampista hondureño Jesús Batiz, pasa a formar parte de nuestra institución a partir de la fecha. Batiz, fue formado en Estados Unidos, militando en el Toronto FC de la MLS, posteriormente jugó en el fútbol de Costa Rica, logrando ser un jugador determinante en la Copa Centroamericana con el Cartaginés. El mediocampista proviene del Sporting San José del máximo circuito Tico. Bienvenido al Nido. Atentamente, Fútbol Club Motagua 20 veces Campeón Nacional".

Minutos más tarde anunció la de Marinacci

"El defensor hondureño Valerio Marinacci, pasa a formar parte de nuestra institución a partir de la fecha. Marinacci, nació en Italia, pero tiene descendencia hondureña, se formó en las prestigiosas inferiores de la Lazio de Roma, es un zaguero zurdo que puede jugar de central y de lateral, Destaca por sus buenas condiciones técnicas y su juego aéreo. Tiene 23 años y se suma al azul profundo buscando ser una pieza fundamental en el equipo de Javier Lòpez", compartieron.

La llegada de Batiz a las filas de las águilas azules responde a una necesidad táctica directa y urgente dentro de la plantilla. El volante de ataque ha sido elegido por la directiva y el cuerpo técnico para asumir la vacante y reemplazar la baja confirmada de Carlos "Zapatilla" Mejía, quien recientemente se despidió de la disciplina del conjunto motagüense.

El volante ofensivo aterriza en el campamento del "Ciclón Azul" procedente del Sporting San José del máximo circuito de Costa Rica. Con el cuadro josefino, el atacante sumó una participación regular en la que disputó un total de 11 partidos oficiales, aunque se despidió de dicha institución con la tarea pendiente de anotar un gol.

El futbolista de 26 años de edad vivirá una experiencia inédita en su carrera profesional al incorporarse a la liga local. A pesar de haber nacido en territorio nacional, esta firma representa su primera oportunidad en el fútbol hondureño.

Por su parte Marinacci llega del Enna Calcio de la Serie D de Italia, y a reforzar la banda izquierda, a darle competencia Jhen Clever Portillo.