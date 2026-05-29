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Segundo detenido de masacre en Corinto dice que es "inocente", Policía reafirma que participó

La Secretaría de Seguridad afirma que al menos 18 personas son parte de esta estructura criminal involucrada en la masacre de los agentes en Corinto

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 09:38
Segundo detenido de masacre en Corinto dice que es inocente, Policía reafirma que participó

Jefry Josseth Guardado Herrera fue entregado a las autoridades hondureñas el 28 de mayo.

Foto: Héctor Paz - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Jefry Josseth Guardado Herrera (21 años), segundo detenido de la masacre de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco) en Corinto, se presentó este día a los Juzgados de San Pedro Sula, Cortés, para iniciar su proceso judicial.

Al arribar a la sede judicial se limitó a decir que es "inocente", sin embargo, autoridades gubernamentales reafirmaron que participó en el suceso del 21 de mayo.

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Rommel Martínez, viceministro de Seguridad, acotó que "hay una orden de captura ya librada contra él y hay una gran cantidad de información. Fue herido con arma de fuego y desde el momento que resultó herido pues tiene un grado de participación, si salió herido es porque fue parte de ese enfrentamiento".

El funcionario explicó que esta estructura criminal que participó en la muerte de los agentes de la Dipampco contó ese día con al menos 18 a 20 individuos.

A su vez, Rommel Martínez puntualizó que hay pendientes más órdenes de captura por ejecutar.

Jefry Josseth Guardado Herrera fue ubicado en un centro hospitalario en Puerto Barrios, Guatemala, y el 28 de mayo fue entregado por Guatemala a Honduras.

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Los agentes policiales que perdieron la vida fueron identificados como Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benevides, Dailin Francisco Elvir Quintanilla y Emerson Josué Canales Fúnez.

Lo sucedido en Corinto, Omoa, Cortés, hizo que el gobierno interviniera la Dipampco y finalmente decidiera eliminarla tras reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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