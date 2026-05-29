Segundo detenido de masacre en Corinto dice que es "inocente", Policía reafirma que participó

Al arribar a la sede judicial se limitó a decir que es "inocente" , sin embargo, autoridades gubernamentales reafirmaron que participó en el suceso del 21 de mayo.

Tegucigalpa, Honduras.- Jefry Josseth Guardado Herrera (21 años), segundo detenido de la masacre de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco) en Corinto , se presentó este día a los Juzgados de San Pedro Sula, Cortés , para iniciar su proceso judicial.

Rommel Martínez, viceministro de Seguridad, acotó que "hay una orden de captura ya librada contra él y hay una gran cantidad de información. Fue herido con arma de fuego y desde el momento que resultó herido pues tiene un grado de participación, si salió herido es porque fue parte de ese enfrentamiento".

El funcionario explicó que esta estructura criminal que participó en la muerte de los agentes de la Dipampco contó ese día con al menos 18 a 20 individuos.

A su vez, Rommel Martínez puntualizó que hay pendientes más órdenes de captura por ejecutar.

Jefry Josseth Guardado Herrera fue ubicado en un centro hospitalario en Puerto Barrios, Guatemala, y el 28 de mayo fue entregado por Guatemala a Honduras.