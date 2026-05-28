AMDC proyecta dos pasos a desnivel el próximo año para aliviar el tráfico

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció la planificación de dos obras viales que buscan aliviar el congestionamiento vehicular en puntos estratégicos de la capital para 2027.

Los proyectos contemplan la construcción de dos pasos a desnivel: uno en la rotonda de la salida al sur, frente a plaza Loarque, y otro en las cercanías del centro comercial City Mall, una de las zonas con mayor circulación vehicular de Tegucigalpa.

“El puente de Loarque es un pequeño paso a desnivel donde está la rotonda. Ese proyecto lo vamos a licitar este año, pero no estará listo en 2026”, adelantó Juan Diego Zelaya, alcalde capitalino.

Las autoridades explicaron que estas obras forman parte de un plan integral de movilidad urbana que busca reducir los congestionamientos en sectores donde el flujo vehicular supera la capacidad de las vías actuales, especialmente en horas pico.

“Tenemos pensado para el 2027 construir algunos pasos desnivel como Loarque y el City Mall, exactamente al frente del centro comercial donde está el plantel de la Secretaría de Infraestructura y Transporte”, informó al EL HERALDO José Miguel Sierra, director de Infraestructura y Transporte y Movilidad Urbana.