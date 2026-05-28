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AMDC proyecta dos pasos a desnivel el próximo año para aliviar el tráfico

Los nuevos pasos a desnivel proyectados por la Alcaldía buscan agilizar el tránsito en zonas de alta carga como calle Los Alcaldes y la salida al sur de Tegucigalpa

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 15:26
AMDC proyecta dos pasos a desnivel el próximo año para aliviar el tráfico

La comuna capitalina proyecta construir un puente a desnivel en la rotonda frente a plaza Loarque para agilizar el tránsito en zonas saturadas de vehículos.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció la planificación de dos obras viales que buscan aliviar el congestionamiento vehicular en puntos estratégicos de la capital para 2027.

Los proyectos contemplan la construcción de dos pasos a desnivel: uno en la rotonda de la salida al sur, frente a plaza Loarque, y otro en las cercanías del centro comercial City Mall, una de las zonas con mayor circulación vehicular de Tegucigalpa.

“El puente de Loarque es un pequeño paso a desnivel donde está la rotonda. Ese proyecto lo vamos a licitar este año, pero no estará listo en 2026”, adelantó Juan Diego Zelaya, alcalde capitalino.

Las autoridades explicaron que estas obras forman parte de un plan integral de movilidad urbana que busca reducir los congestionamientos en sectores donde el flujo vehicular supera la capacidad de las vías actuales, especialmente en horas pico.

“Tenemos pensado para el 2027 construir algunos pasos desnivel como Loarque y el City Mall, exactamente al frente del centro comercial donde está el plantel de la Secretaría de Infraestructura y Transporte”, informó al EL HERALDO José Miguel Sierra, director de Infraestructura y Transporte y Movilidad Urbana.

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De acuerdo con la planificación, se trata de estructuras de paso continuo que permitirán que los vehículos no tengan que detenerse en puntos críticos, mejorando así la circulación en la ciudad.

En cuanto a los avances de las obras, Sierra, indicó que “tenemos que hacer el proceso de licitación para que nos diseñe se gana el concurso y después se escoge la empresa que va diseñar”.

La zona de las calles de Los Alcaldes es una de las más transitadas durante todo el día, debido a su conexión con rutas de transporte urbano y zonas de carga y descarga, lo que ha incrementado el caos vial en ese sector.

Autoridades municipales confirmaron que las obras frente al City Mall avanzará primero con estudios y licitaciones para comenzar el 2027.

Autoridades municipales confirmaron que las obras frente al City Mall avanzará primero con estudios y licitaciones para comenzar el 2027.

 (Foto: David Romero/EL HERALDO)

El proyecto también se enmarca en la necesidad de reordenar la salida al sur, uno de las vias más conflictivos de la capital por el alto flujo de vehículos que circulan diariamente hacia y desde las comunidades periféricas.

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De acuerdo con la planificación municipal, estos proyectos se ejecutarán en etapas, iniciando con los procesos de licitación y diseño durante el próximo año, para posteriormente dar paso a la construcción física de las estructuras.

Mientras tanto, la Alcaldía del Distrito Central ha señalado que estas intervenciones complementarán otras obras en ejecución, como el reforzamiento del puente Germania y la reorganización vial de la rotonda de Loarque.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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