  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Restricción a transporte pesado mejora flujo vehicular en salida al sur

Autoridades municipales apuntaron que unos 42 mil vehículos transitan el sur de la capital diariamente, por lo que activarán proyectos de desarrollo infraestructural

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 16:06
Restricción a transporte pesado mejora flujo vehicular en salida al sur

Más de 100 agentes de tránsito y drones monitorean tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Una circulación vehicular más fluida comenzó a percibirse en la salida al sur del Distrito Central tras la implementación del plan “Pulso Vial”, una medida municipal que regula el tránsito de transporte de carga pesada en ese corredor.

Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que la regulación muestra señales de descongestionamiento del tráfico, aunque aclaró que el alivio es parcial debido a las limitaciones de infraestructura que presenta esa vía.

Según el funcionario, controlar el flujo de unidades pesadas durante las horas de mayor tráfico permite reducir la presión vehicular mientras se desarrollan soluciones estructurales para mejorar la movilidad en la zona.

“El transporte pesado no es el culpable del tráfico, pero tampoco ayuda que los transportistas realicen maniobras, virajes o actividades de carga y descarga en plena hora pico; por eso reforzamos la medida, que hasta cierto punto es bastante flexible”, señaló Carrasco.

Más de 100 cuerpos de seguridad fueron desplazados a diferentes puntos de la zona sur de Tegucigalpa.

Más de 100 cuerpos de seguridad fueron desplazados a diferentes puntos de la zona sur de Tegucigalpa.

 (Foto: David Romero/EL HERALDO)
Tránsito restringe paso del transporte pesado en salida al sur durante horas pico

La restricción al tránsito de vehículos pesados está contemplada en el Plan de Arbitrios del Distrito Central. El artículo 164, numeral E, prohíbe realizar actividades de carga y descarga entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche sin autorización de la Gerencia del Centro Histórico del Distrito Central.

Quienes incumplan la normativa pueden enfrentar multas de 600 lempiras, aplicadas en coordinación entre el Departamento de Ordenamiento Vial de la Alcaldía y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Además, el artículo 134 del mismo reglamento establece horarios específicos para las actividades de carga y descarga dentro del casco urbano, así como límites para la circulación de vehículos de gran tonelaje.

Operativos

Durante los operativos de orden vial se desplegó más de 100 funcionarios de Vialidad y Transporte, además, se implementó el uso de tres drones que monitorean el comportamiento del flujo vehicular en distintos puntos del sector.

“Con la información que recopilen los drones podremos analizar posteriormente cómo funcionó esta actividad, si fue viable, si dio resultados y qué aspectos se pueden mejorar para futuras acciones en este mismo sector”, explicó Lenín Morell Andino, director DNVT.

Necesidades de infraestructura

Tras la adopción de la medida, autoridades municipales reconocieron que para reducir el congestionamiento vehicular en la salida al sur del Distrito Central se requiere desarrollo y continuidad a los proyectos de infraestructura vial.

Entre las obras planteadas se encuentra la ampliación del puente Germania y construcción de un paso a desnivel que permita mejorar el flujo vehicular en la zona.

El edil Juan Diego Zelaya, explicó que aunque las medidas están dando resultados, son limitadas debido a la falta de infraestructura adecuada y demanda vehicular que supera los 42,000 vehículos que transitan el sector diariamente.

“Se están obteniendo los resultados esperados, pero no más de lo que permite la infraestructura actual; es necesario hacer modificaciones como la ampliación en el puente Germania, mientras eso ocurre, se buscará mitigar el tráfico con operativos conjuntos entre Tránsito, Movilidad Urbana y la Policía Municipal”, afirmó.

No obstante, conductores del transporte urbano señalaron que durante el primer día de la medida no se observaron cambios significativos, ya que el congestionamiento continúa como una problemática constante el sector de Loarque y Germania.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Daniela Ortega

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias