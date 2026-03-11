Restricción a transporte pesado mejora flujo vehicular en salida al sur

Tegucigalpa, Honduras.- Una circulación vehicular más fluida comenzó a percibirse en la salida al sur del Distrito Central tras la implementación del plan “Pulso Vial”, una medida municipal que regula el tránsito de transporte de carga pesada en ese corredor. Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que la regulación muestra señales de descongestionamiento del tráfico, aunque aclaró que el alivio es parcial debido a las limitaciones de infraestructura que presenta esa vía. Según el funcionario, controlar el flujo de unidades pesadas durante las horas de mayor tráfico permite reducir la presión vehicular mientras se desarrollan soluciones estructurales para mejorar la movilidad en la zona. “El transporte pesado no es el culpable del tráfico, pero tampoco ayuda que los transportistas realicen maniobras, virajes o actividades de carga y descarga en plena hora pico; por eso reforzamos la medida, que hasta cierto punto es bastante flexible”, señaló Carrasco.

La restricción al tránsito de vehículos pesados está contemplada en el Plan de Arbitrios del Distrito Central. El artículo 164, numeral E, prohíbe realizar actividades de carga y descarga entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche sin autorización de la Gerencia del Centro Histórico del Distrito Central. Quienes incumplan la normativa pueden enfrentar multas de 600 lempiras, aplicadas en coordinación entre el Departamento de Ordenamiento Vial de la Alcaldía y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Además, el artículo 134 del mismo reglamento establece horarios específicos para las actividades de carga y descarga dentro del casco urbano, así como límites para la circulación de vehículos de gran tonelaje.

Operativos

Durante los operativos de orden vial se desplegó más de 100 funcionarios de Vialidad y Transporte, además, se implementó el uso de tres drones que monitorean el comportamiento del flujo vehicular en distintos puntos del sector. “Con la información que recopilen los drones podremos analizar posteriormente cómo funcionó esta actividad, si fue viable, si dio resultados y qué aspectos se pueden mejorar para futuras acciones en este mismo sector”, explicó Lenín Morell Andino, director DNVT.

Necesidades de infraestructura