Más de 100 agentes de tránsito y drones monitorean tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. - Un amplio operativo de control vehicular se desarrolla desde tempranas horas de este miércoles 11 de marzo en la rotonda frente a Loarque, al sur de la capital hondureña , donde autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) buscan ordenar el alto flujo vehicular que se registra en la salida al sur. Las acciones forman parte de una estrategia de observación y control en una de las zonas más congestionadas del Distrito Central, donde diariamente miles de conductores circulan rumbo a sus centros de trabajo y hacia municipios cercanos. El comisionado Lenín Morell Andino, director DNVT, explicó que el objetivo principal del operativo es analizar el comportamiento del tráfico y socializar posibles medidas que permitan mejorar la circulación en este sector.

“Estamos realizando un operativo de control y observación en la rotonda de Loarque para analizar el comportamiento del tráfico. La intención es socializar las medidas y verificar cuáles son los horarios más prudentes para la circulación vehicular”, detalló el comisionado. El despliegue incluye una importante cantidad de recursos humanos y tecnológicos que permitirán evaluar la efectividad de las acciones implementadas durante la jornada. “En esta actividad participan más de 100 funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y estamos utilizando tres drones que nos permiten monitorear desde el aire el comportamiento del flujo vehicular en distintos puntos del sector”, indicó Morell. Según explicó el funcionario, el monitoreo aéreo permitirá posteriormente analizar si la estrategia aplicada en la zona fue viable y si generó resultados positivos para mejorar la movilidad.

“Con la información que recopilen los drones podremos analizar posteriormente cómo funcionó esta actividad, si fue viable, si dio resultados y qué aspectos se pueden mejorar para futuras acciones en este mismo sector”, agregó. El comisionado también señaló que, aunque este tipo de operativos se realizan diariamente en diferentes puntos de la capital, en esta ocasión se decidió aumentar los recursos para enviar un mensaje de ordenamiento vial a la población. “Este tipo de acciones se realizan todos los días, pero hoy hemos reforzado el despliegue con más personal y tecnología para evaluar alternativas que nos permitan mejorar la circulación en uno de los puntos más congestionados de la capital”, explicó. Morell indicó además que los resultados y conclusiones del operativo serán compartidos posteriormente con otras instituciones vinculadas a la movilidad en la ciudad. “Las conclusiones que obtengamos serán compartidas con la Alcaldía Municipal del Distrito Central y con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, además de escuchar las sugerencias de distintos sectores relacionados con el transporte”, afirmó.