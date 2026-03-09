Llega maquinaria para iniciar pavimentación de la carretera de Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- La llegada de maquinaria pesada al municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, comienza a generar expectativas entre los pobladores ante el posible inicio del proyecto de pavimentación de la carretera que conecta esta zona con la capital hondureña.

En los últimos días se ha observado el arribo de parte del equipo que será utilizado para ejecutar la obra, un proyecto que por años ha sido solicitado por los habitantes y productores de esta zona montañosa del centro de Honduras.

Las autoridades locales confirmaron que el equipo pertenece al proyecto de pavimentación anunciado por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el cual se espera que inicie en los próximos días o semanas.

El regidor municipal de Lepaterique, Bayron Funes, aseguró que la llegada de la maquinaria representa un paso importante hacia la materialización de una obra largamente esperada por la población.

“Estamos presenciando la llegada y descarga de la maquinaria que será utilizada para la pavimentación. Para nosotros esto es un sueño por el que durante muchos años hemos luchado para que se haga realidad. Creo que el pueblo de Lepaterique se lo merece”, expresó el regidor.

Funes manifestó que como miembro de la corporación municipal estarán vigilantes del desarrollo del proyecto para garantizar que la obra avance y se ejecute de la mejor manera para beneficio de la población.

Además, agradeció al actual gobierno y al titular de la SIT, Aníbal Erhler, con quien sostuvo recientemente una reunión donde se abordó el avance administrativo del proyecto que busca mejorar la conectividad del municipio.