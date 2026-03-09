Llega maquinaria para iniciar pavimentación de la carretera de Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- La llegada de maquinaria pesada al municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, comienza a generar expectativas entre los pobladores ante el posible inicio del proyecto de pavimentación de la carretera que conecta esta zona con la capital hondureña.
En los últimos días se ha observado el arribo de parte del equipo que será utilizado para ejecutar la obra, un proyecto que por años ha sido solicitado por los habitantes y productores de esta zona montañosa del centro de Honduras.
Las autoridades locales confirmaron que el equipo pertenece al proyecto de pavimentación anunciado por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el cual se espera que inicie en los próximos días o semanas.
El regidor municipal de Lepaterique, Bayron Funes, aseguró que la llegada de la maquinaria representa un paso importante hacia la materialización de una obra largamente esperada por la población.
“Estamos presenciando la llegada y descarga de la maquinaria que será utilizada para la pavimentación. Para nosotros esto es un sueño por el que durante muchos años hemos luchado para que se haga realidad. Creo que el pueblo de Lepaterique se lo merece”, expresó el regidor.
Funes manifestó que como miembro de la corporación municipal estarán vigilantes del desarrollo del proyecto para garantizar que la obra avance y se ejecute de la mejor manera para beneficio de la población.
Además, agradeció al actual gobierno y al titular de la SIT, Aníbal Erhler, con quien sostuvo recientemente una reunión donde se abordó el avance administrativo del proyecto que busca mejorar la conectividad del municipio.
El regidor detalló que durante el encuentro el ministro le informó que ya se había realizado un adelanto económico a la empresa encargada del proyecto, lo que permitiría comenzar con los trabajos de pavimentación en la zona.
“Seguiremos pendientes hasta ver que el proyecto avance y que finalmente comience la pavimentación en Lepaterique”, reiteró Funes al referirse al compromiso de las autoridades municipales de dar seguimiento a la obra.
De acuerdo con opiniones de los habitantes, la pavimentación de la carretera representará un impulso importante para el desarrollo económico del municipio, especialmente para los productores agrícolas de la zona.
Lepaterique cuenta con más de 27 mil habitantes y es reconocida por su producción de verduras y hortalizas. Se estima que diariamente entre 15 y 20 camiones cargados con productos agrícolas salen del municipio hacia Tegucigalpa y otros mercados del país.
El 10 de abril de 2024, durante una manifestación de pobladores, el entonces ministro de la SIT, Octavio Pineda, firmó públicamente el compromiso de iniciar los primeros cinco kilómetros de la obra.
Semanas atrás, el actual titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Aníbal Erhler, informó que ya se había efectuado un pago inicial a la empresa encargada para comenzar con el proyecto en el municipio.
En el ámbito legislativo, la diputada Alia Kafaty presentó el pasado 10 de febrero una propuesta para que el Congreso Nacional apruebe una asignación presupuestaria de 80 millones de lempiras destinados a esta obra, iniciativa que aún se encuentra pendiente de discusión.
Por su parte, el diputado Kilvett Bertrand manifestó que la carretera hacia Lepaterique ha sido prometida durante muchos años, pero aseguró que finalmente podría concretarse dentro de la actual administración gubernamental.