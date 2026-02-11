Presentan proyecto para destinar L80 millones a carretera de Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Alia Kafati, representante del departamento de Francisco Morazán, presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa de ley para incluir una partida de 80 millones de lempiras destinados a la pavimentación de la carretera que conecta Lepaterique con el Distrito Central.

“Hoy vengo a presentar una iniciativa de ley que más que una propuesta es una deuda histórica de la clase política con Francisco Morazán, especialmente con Lepaterique”, declaró Kafati durante su intervención en el pleno del Poder Legislativo.

La legisladora recordó que hace ocho años, el expresidente Juan Orlando Hernández, junto al entonces vicepresidente Denis Castro, prometió la pavimentación de esta vía, sin que hasta la fecha se haya iniciado la obra.

Lepaterique es un municipio clave para la producción de verduras, legumbres y cítricos que abastecen la capital, además de contar con actividad minera y la represa Los Laureles, vital para el suministro de agua a la región.

La carretera de acceso principal a Lepaterique tiene una extensión de 46 kilómetros, de los cuales 23 corresponden al Distrito Central y el resto al municipio. Actualmente, la vía se encuentra en condiciones críticas, afectando el transporte de alimentos y elevando los costos para productores y comerciantes.