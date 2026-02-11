  1. Inicio
Presentan proyecto para destinar L80 millones a carretera de Lepaterique

El proyecto de ley busca garantizar conectividad y desarrollo en Lepaterique con pavimentación de carretera que une el municipio con la capital

Tras años de promesas incumplidas, la diputada Kafati propone destinar 80 millones para la pavimentación de Lepaterique, Francisco Morazán.

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Alia Kafati, representante del departamento de Francisco Morazán, presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa de ley para incluir una partida de 80 millones de lempiras destinados a la pavimentación de la carretera que conecta Lepaterique con el Distrito Central.

“Hoy vengo a presentar una iniciativa de ley que más que una propuesta es una deuda histórica de la clase política con Francisco Morazán, especialmente con Lepaterique”, declaró Kafati durante su intervención en el pleno del Poder Legislativo.

La legisladora recordó que hace ocho años, el expresidente Juan Orlando Hernández, junto al entonces vicepresidente Denis Castro, prometió la pavimentación de esta vía, sin que hasta la fecha se haya iniciado la obra.

Lepaterique es un municipio clave para la producción de verduras, legumbres y cítricos que abastecen la capital, además de contar con actividad minera y la represa Los Laureles, vital para el suministro de agua a la región.

La carretera de acceso principal a Lepaterique tiene una extensión de 46 kilómetros, de los cuales 23 corresponden al Distrito Central y el resto al municipio. Actualmente, la vía se encuentra en condiciones críticas, afectando el transporte de alimentos y elevando los costos para productores y comerciantes.

Infraestructura y Transporte promete iniciar pavimentación en Lepaterique en mayo

“Sin duda, la pavimentación de esta carretera contribuirá al desarrollo económico y social de las comunidades de Lepaterique”, señaló Kafati, al tiempo que destacó la importancia de garantizar la conectividad y seguridad vial.

La iniciativa instruye a la Secretaría de Finanzas incluir en el presupuesto del año 2026 la partida de 80 millones de lempiras, con el objetivo de ejecutar la pavimentación completa de los 46 kilómetros de la carretera.

Pavimentación en Mateo y Lepaterique sigue en promesas de la SIT

Los pobladores de Lepatarique se quejaqn desde hace varios años del mal estado de la vía princiapal que conecta el Distrito Central. Desde reparaciones provisionales con balasto hasta llamados de auxilio de productores que no pueden trasladar sus hortalizas, la situación ha generado críticas y preocupación en la comunidad.

La última promesa de pavimentación se dio el 10 de abril de 2024, cuando la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunció un proyecto que incluiría más de cinco kilómetros en su primera fase, sin embargo, al 2026 no se ha colocado ni medio metro de concreto hidráulico.

