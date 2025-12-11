Pobladores de Mateo realizan cuarta protesta por obras abandonadas en carretera

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de la aldea Mateo, en el Distrito Central, volvieron a protestar ante la falta de respuesta de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), luego de que los trabajos de reparación de la carretera permanecen abandonados desde hace dos semanas.

El presidente del patronato, Iván Sánchez, señaló que, según el ministro de la SIT, Octavio Pineda, las obras deben continuar pese a cualquier situación. “Les hacemos un llamado para que hagan acto de presencia y solucionen esto de inmediato”, indicó Sánchez.

Añadió que el proyecto está paralizado desde hace varios días. “Toda esta semana ha estado detenido y ellos tienen la maquinaria, pero todo está encerrado, en vez de estar trabajando y conformando el terreno para darle fin al proyecto, porque las comunidades lo necesitan”, lamentó.

Sánchez recordó que no es la primera vez que los vecinos se ven obligados a protestar para exigir la reparación de la carretera. “Hay dos kilómetros aprobados de concreto hidráulico y no han avanzado ni un kilómetro. Solo han raspado la calle y levantado el asfalto”, explicó.

Los manifestantes bloquearon la vía durante aproximadamente una hora este jueves 11 de diciembre, en protesta por el abandono de los trabajos. Agentes policiales intervinieron para despejar el área y habilitar el paso vehicular.