Pobladores de Mateo realizan cuarta protesta por obras abandonadas en carretera

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de la aldea Mateo, en el Distrito Central, volvieron a protestar ante la falta de respuesta de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), luego de que los trabajos de reparación de la carretera permanecen abandonados desde hace dos semanas.
El presidente del patronato, Iván Sánchez, señaló que, según el ministro de la SIT, Octavio Pineda, las obras deben continuar pese a cualquier situación. “Les hacemos un llamado para que hagan acto de presencia y solucionen esto de inmediato”, indicó Sánchez.
Añadió que el proyecto está paralizado desde hace varios días. “Toda esta semana ha estado detenido y ellos tienen la maquinaria, pero todo está encerrado, en vez de estar trabajando y conformando el terreno para darle fin al proyecto, porque las comunidades lo necesitan”, lamentó.
Sánchez recordó que no es la primera vez que los vecinos se ven obligados a protestar para exigir la reparación de la carretera. “Hay dos kilómetros aprobados de concreto hidráulico y no han avanzado ni un kilómetro. Solo han raspado la calle y levantado el asfalto”, explicó.
Los manifestantes bloquearon la vía durante aproximadamente una hora este jueves 11 de diciembre, en protesta por el abandono de los trabajos. Agentes policiales intervinieron para despejar el área y habilitar el paso vehicular.
“Vamos a venir mañana y pasado, y todos los días que sean necesarios hasta que nos escuchen. Espero que nos atiendan a través de los medios de comunicación. Ya empezaron, hay que terminar el trabajo”, pidió Sánchez.
Esta es la cuarta protesta que los habitantes de Mateo realizan desde agosto, cuando comenzaron a exigir una mejor vía ante la falta de avances y respuestas de parte de la SIT.
Las quejas también provienen de otros residentes de la zona, quienes denuncian que las obras han dejado la carretera totalmente destruida. “Dejaron la calle como camino rumbo a la montaña”, lamentó una pobladora.
Otra ciudadana señaló que la reparación de la vía es vital para todos. “Perdemos un día, pero tal vez así el gobierno entiende y resuelve algo, porque ya tenemos demasiado tiempo con esta calle mala. Solo vienen, la raspan y la dejan tirada; se olvidan de la gente”, expresó.
Según los vecinos, desde agosto la SIT retiró el asfalto viejo, pero los trabajos fueron abandonados, dejando la carretera en peor estado que antes. Actualmente la vía está dividida: un carril es de pura terracería y el otro conserva restos de la carpeta asfáltica, marcada por baches y hundimientos.
La situación complica el tránsito diario, especialmente porque esta es una ruta importante que conecta con el municipio de Lepaterique, por donde pasa el aproximadamente el 80% de las verduras que se venden en la capital hondureña.