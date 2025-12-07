SIT abandona trabajos en la vía de Mateo y pobladores anuncian cuarta protesta del año

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de la aldea Mateo manifestaron que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), dirigida por Octavio Pineda, nuevamente dejó abandonada la carretera principal de la zona desde hace casi dos semanas.
Los pobladores aseguran que la obra está inconclusa y las máquinas permanecen paralizadas, a pesar de las reiteradas solicitudes que el patronato de la zona ha realizado.
Según los vecinos, el personal asignado apenas trabajó unos días y luego detuvo completamente las labores, dejando la calle de tierra, ya que se retiró la mayor parte del asfalto.
Ante esta situación, el presidente del Patronato de Mateo, Iván Sánchez, advirtió que, de no reanudarse los trabajos esta semana, los habitantes están preparados para llevar a cabo una cuarta protesta en lo que va del 2025.
“No podemos seguir así; la carretera es vital para todas las comunidades y el municipio de Lepaterique”, expresó el entrevistado.
Sánchez relató que durante la semana pasada la empresa a cargo no trabajó lunes, martes ni miércoles, a pesar de que el proyecto debía avanzar a tiempo completo.
“Este es el momento en que ya deberían estar pavimentando. No hay razón para tantos atrasos; ya va a terminar esta administración y no están haciendo nada”, lamentó Sánchez.
El entrevistado explicó que los ingenieros argumentaron que la obra está detenida por falta de una firma pendiente de la SIT, documento que supuestamente habilitaría la siguiente fase del proyecto.
“Realmente nos han mentido, y toda la calle quedó más destruida; los vehículos se arruinan a cada rato”, lamentó Edwin García, quien viaja con frecuencia hacia Lepaterique.
Es de destacar que desde el 10 de mayo de este año se registró la primera protesta de los habitantes, quienes salieron con pancartas para exigir la reconstrucción completa de la carretera que desde hace años presenta baches, hundimientos y tramos intransitables.
Un mes después, el 19 de junio, los pobladores denunciaron que la obra continuaba paralizada desde 2024, lo que agravó la situación durante la temporada de lluvias.
Los vecinos aseguran que no se ha pavimentado ni un metro en lo que va del año. En uno de los tramos, la empresa retiró cerca de un kilómetro de la carpeta antigua, pero dejó los trabajos inconclusos, generando baches y hundimientos en la vía.
Conductores aseguran que los daños mecánicos en sus vehículos son constantes, mientras que los buses que transitan la zona deben maniobrar entre hoyos y desniveles que ponen en riesgo a los pasajeros.
La comunidad insiste en que no busca conflicto, sino una solución definitiva. “Una firma no puede tener detenido un proyecto de este tamaño”, cuestionó Sánchez.
Ante la falta de respuestas, los pobladores están decididos a volver a protestar si la obra no se reactiva en los próximos días. “Nosotros no queremos cerrar la carretera, pero nos obligan. Mateo necesita una vía digna y no vamos a seguir esperando indefinidamente”, concluyó el presidente del patronato.