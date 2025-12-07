SIT abandona trabajos en la vía de Mateo y pobladores anuncian cuarta protesta del año

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de la aldea Mateo manifestaron que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), dirigida por Octavio Pineda, nuevamente dejó abandonada la carretera principal de la zona desde hace casi dos semanas.

Los pobladores aseguran que la obra está inconclusa y las máquinas permanecen paralizadas, a pesar de las reiteradas solicitudes que el patronato de la zona ha realizado.

Según los vecinos, el personal asignado apenas trabajó unos días y luego detuvo completamente las labores, dejando la calle de tierra, ya que se retiró la mayor parte del asfalto.

Ante esta situación, el presidente del Patronato de Mateo, Iván Sánchez, advirtió que, de no reanudarse los trabajos esta semana, los habitantes están preparados para llevar a cabo una cuarta protesta en lo que va del 2025.

“No podemos seguir así; la carretera es vital para todas las comunidades y el municipio de Lepaterique”, expresó el entrevistado.

Sánchez relató que durante la semana pasada la empresa a cargo no trabajó lunes, martes ni miércoles, a pesar de que el proyecto debía avanzar a tiempo completo.